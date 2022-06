El futuro de Johnny Depp tras el juicio: entre el cine francés y la primera línea de Hollywood

Johnny Depp ha alcanzado su ansiada victoria judicial contra Amber Heard, a quien se le acusa por difamación, y ahora deberá enfrentarse a otro dictamen: el de Hollywood. La postura de la industria cinematográfica estadounidense, tan cuidadosa a la hora de proyectar una imagen correcta al mundo, es también clave en esta situación que vive el actor desde hace unos años. Si bien aún es temprano para conocer a ciencia cierta qué le depara a Depp en términos laborales, sí existe un proyecto que ya está en marcha. Según se hizo público a principios de año, el actor participará en una película que actualmente está en fase de preproducción, y donde interpretará al rey Luis XV de Francia. La cinta estará dirigida por la francesa Maïwenn (”Polisse”), quien también protagonizará la cinta, pues la trama se centra en la historia de Jeanne Bécu, una mujer pobre que acabó convirtiéndose en amante del monarca.

Tras el frenazo que tuvo la carrera de Depp en Hollywood durante el juicio con Heard, ayer celebraba que “el jurado me ha devuelto la vida”. Hay expertos que determinan que el actor habría sufrido un déficit de más de 22 millones de dólares al perder su papel en la nueva entrega de “Piratas del Caribe”. “El daño ya está hecho, y a partir de ahí podría comenzar un proceso de regreso a cierta normalidad”, explicaba antes del juicio a la AFP un productor de Hollywood, manteniendo su anonimato, “no creo que vaya a tener contratos muy, muy grandes. Ahora es demasiado arriesgado aceptar a un tipo como Depp en franquicias de miles de millones de dólares”.

La opción del cine independiente

No obstante, hay quienes apuestan por lo contrario: por la recuperación laboral de Depp en grandes producciones, por su vuelta a las primeras filas de Hollywood. “Es una industria indulgente y, a medida que pase el tiempo, esto dejará de ventilarse y Johnny podrá regresar con fluidez al negocio”, aseguró Darryl Marshak, productor de cine, a la CNN, “creo que resurgirá nuevamente, Hollywood es un lugar voluble”. Asimismo, otro experto en la industria estadounidense, manteniendo también el anonimato, auguraba para Depp una carrera en el cine independiente, pues las compañías de cabecera de Hollywood “se preocuparán más por la reacción del público que las empresas independientes más pequeñas”.

Johnny Depp, durante el juicio FOTO: EVELYN HOCKSTEIN / POOL EFE

Así opina también un productor que ha trabajado en alguna ocasión con el actor: “Podría convertirse en un mimado del cine independiente, donde el rodaje dura de seis a ocho semanas, y los honorarios son de 250.000 dólares, con el 25% de los derechos de la película. Incluso podría conseguir una nominación por un papel bonito, o impresionar a la gente con una gran actuación. Creo que trabajará en Europa, hará películas francesas o alemanas”.

Todo ello, si el comportamiento de Depp se demuestra como el correcto, pues a las productoras ya no les interesa solo lo sucedido en el juicio del que ha salido ganador, sino las numerosas historias que el actor ha protagonizado por causar problemas en los rodajes. “Johnny Depp nunca fingió ser un hombrecillo agradable y de buen comportamiento. Si alguien tiene un lado de chico malo y lo acusan de excesos como este, la gente va a decir bien, no me extraña, no cambia la idea que tengo de él. Personalmente creo que el actor logrará volver”, apuntaba por su parte la experta en gestión de reputación Karen North, de la Universidad del Sur de California.