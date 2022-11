“Reyes contra Santa”: comienza la gran disputa navideña

En las arterias centrales de Madrid ya huele a Navidad, a castañas, a churros, ya se adivina el parpadeo de algunas luces decorativas, la gente se agrupa en la puerta de Doña Manolita para disputarse el boleto con necesidad estival. Y en mitad de este inicio todavía discreto de los tiempos de pascua, el director Paco Caballero se lanza por primera vez al terreno de las comedias familiares con para recordar que, en el cine, también empieza a oler a mazapán. «Estoy muy acostumbrado a hacer comedias románticas, pero nunca me había lanzado a algo tan familiar. Juan Gordon, el productor de Morena Films, me propuso de repente hacer una peli de los Reyes Magos y aunque al principio no me veía muy capacitado, terminé asumiéndolo como una muy buena idea, porque en el fondo yo soy muy niño», explica el realizador en entrevista con LA RAZÓN. Sin el objetivo explícito de revertir las costumbres pero con la dosis justa de gamberrismo edulcorado para todos los públicos, Caballero enfrenta en «Reyes contra Santa» a la tríada por excelencia de sacerdotes eruditos de Oriente (encarnada por un veraz Karra Elejalde en el personaje de Melchor, David Verdaguer en el de Gaspar y Matías Janick en el de Baltasar) con la figura de un personaje legendario como Papá Noel, que en esta ocasión, es mexicano y tiene un aspecto pretendidamente más moderno y avanzado de estrella del rock. Solera tradicional de los Reyes vs. progreso tecnológico y «cool» de Santa.

Universo Harry Potter

Reconoce el realizador de «Donde caben dos» que toda la recreación del mundo mágico que respalda en términos estéticos la pertenencia de los Reyes Magos a la sede oficial que congrega al resto de personajes navideños internacionales que colonizan los sueños y deseos de los niños de todo el mundo, estuvo bastante influida por el universo Harry Potter: «Cuando quieres hacer una peli como esta que pretende tener un espíritu grande te viene a la cabeza de forma inevitable. ¿Dónde hay magia? ¿Dónde hay adolescentes? ¿Dónde hay un mundo que me flipa? En Harry Potter. Así evidentemente nos hemos llevado mucho la peli hacia ese mundo como bien apuntas, con las limitaciones de una maquinaria española, claro», admite antes de confesar: «Por supuesto yo siempre he sido de los reyes. Concretamente de Baltasar. Era mi rey favorito».