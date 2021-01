Más allá de su profesión como actor, ayer David Verdaguer habló en El Hormiguero sobre el programa que presenta e, TV3 «Tabús» y por el que se ha ganado la admiración de Pablo Motos, según afirmó él mismo. En «Tabús» Verdaguer pasa una semana conviviendo con un colectivo vulnerable y luego hace un monólogo sobre su problemática.

El presentador ha profundizado con el actor sobre el episodio que vivió con enfermos terminales y con enfermos mentales. David Verdaguer ha sacado muchas conclusiones tras su experiencia y ha explicado que «hacer risa de estas cosas es una manera de enfrentarse a ellas».

«Viven con la actitud de romper estadísticas»

«La mejor manera de acercarte a la gente es con el humor. No hay que tratar a la gente ni con pena ni como superhéroes, sino como personas normales, como tú o como yo», dijo David a Pablo Motos sobre los enfermos terminales. El presentador de El Hormiguero se mostró fascinado por las lecciones de vida que transmite el programa y que ayer recordó David Verdaguer: «Son personas sin miedo. Llevan el “carpe diem” a tope, no hacen planes para dentro de un año. No posponen nada, si pueden hacer algo mañana lo hacen mañana. Viven con la actitud de romper estadísticas, si les han dado tres años de vida ellos quieren vivir cinco».

“1 de cada 4 personas tendrá un trastorno mental a lo largo de su vida” - @DavidVerdaguer nos habla de lo que aprendió en el capítulo de @TabusTv3 sobre trastornos mentales #VerdaguerEH pic.twitter.com/9LKbhRJvFy — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 25, 2021

El invitado también reconoció que a sus 37 años tiene miedo a la muerte, algo a lo que Pablo Motos respondió diciendo que «es ilegal que digas eso con tu edad», mientras se comparaba recordando sus 55 años de edad.

Otro de los temas que se han tratado en «Tabús» son los trastornos mentales o el suicidio. «Es importante hablar del suicidio, pero no desde el “¿cómo lo hiciste?” sino desde el “¿por qué?”». Y en muchos casos la respuesta es la soledad, como afirmó el actor.