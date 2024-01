Acusan al actor Vincent Gallo de comentarios sexuales en audiciones

El sindicato Sag-Aftra ya está investigando al actor Vincent Gallo después de que varias mujeres denunciaran que les hizo comentarios inapropiados durante el proceso de casting para de The Policeman, la nueva película de Jordan Gertner. Al menos tres mujeres señalaron a Gallo ante el sindicato de actores por comentarios sexualmente "explícitos e inquietantes" que supuestamente hizo durante el proceso de casting de la película en noviembre de 2023, como informó "Rolling Stone".

Un representante de Sag confirmó al medio que la investigación estaba en marcha, pero se negó a responder preguntas específicas: "Nos involucramos ampliamente con la producción en relación con las quejas y, mientras finaliza el rodaje, continuamos monitoreando e investigando", dijo el representante.

La película, escrita y dirigida por Jordan Gertner, trata sobre el violador y asesino en serie James DeAngelo, conocido como el Golden State Killer . El rodaje de la película tuvo lugar en diciembre de 2023.

Gallo, de 62 años, interpreta a DeAngelo, junto al actor James Franco, que se mete en la piel de un personaje llamado Babcock. Gallo es ampliamente conocido por dirigir y protagonizar la película de 2003 The Brown Bunny. La película recibió críticas por una escena de sexo "no simulada" entre Gallo y la actriz Chloë Sevigny, lo que generó preocupación sobre si Sevigny fue presionado para actuar.

Dos de las mujeres que presentaron una denuncia ante Sag-Aftra estaban en audiciones de devolución de llamada para interpretar a las víctimas de DeAngelo en The Policeman. La tercera mujer no asistió a su audición de devolución de llamada después de escuchar los comentarios que Gallo hizo a otras mujeres.

En una denuncia presentada, Gallo supuestamente le dijo a una de las actrices que debía “creer verdaderamente que morirás si no haces lo que te digo”, además de comentarios sexualmente explícitos. "Si te digo que me chupes la polla o te mataré, quiero que tú, tú la persona, no tú el personaje, no tú el actor, sino tú, creas verdaderamente que morirás si no haces lo que te digo", supuestamente dijo Gallo. Continuó diciéndole que ella "no tenía control" durante el proceso de filmación, a pesar de la naturaleza sexual y violenta de la película. “Y tal como lo harías en la vida real, si esto te sucediera, quiero que hagas todas las acciones necesarias para lograrlo. En realidad no me chuparás la polla, pero tú no tienes el poder, yo tengo todo el poder. Tú no tienes control, yo tengo el control total", le dijo Gallo a la mujer, según la denuncia.

La intérprete, identificada con el seudónimo "Emily" en el artículo de "Rolling Stone", también se le dijo que no preguntara sobre un coordinador de intimidad durante el proceso de audición de devolución de llamada, a pesar del contenido sexual de la película. Emily le dijo a la revista que sentía como si Gallo estuviera "dirigiendo el espectáculo". Cuestionó si alguien controlaría legítimamente el comportamiento potencialmente inapropiado de Gallo. "Nunca me sentí realmente protegida de todo esto, de lo que francamente me parecía una receta para la conducta sexual inapropiada en el set", dijo Emily a Rolling Stone.