Bong Joon Ho, la inspiración del fenómeno surcoreano

la obra polifacética, social y profundamente humana del autor de filmes como "Parásitos". El Museo de la Academia de Hollywood se adentra en el universo creativo del director surcoreano Bong Joon Ho con al menos 100 objetos de su colección personal que ayudan a entenderdel autor de filmes como "Parásitos".

"Director's Inspiration: Bong Joon Ho", que ya alberga el museo ubicado en Los Ángeles y que abrirá sus puertas este domingo. Un fragmento de la alfombra roja y los paneles con los logotipos que se usaron durante la última edición de los premios de la Academia de Hollywood enmarcan la entrada a la exhibiciónque ya alberga el museo ubicado en Los Ángeles y que abrirá sus puertas este domingo.

En tres oscuras salas, el recinto expone libros, películas en formato VHS, guiones gráficos, objetos de utilería y modelos de criaturas que habitan en las películas de Bong, a veces dramas sociales y otras de ciencia ficción, que ayudan al espectador a entender las inspiraciones y el proceso creativo del ganador a cuatro premios Óscar.

"Queremos inspirar a los jóvenes cineastas, aportar nuevas perspectivas sobre el cine y el proceso de hacer películas. Lo que los visitantes verán en esta exposición es a alguien que está profundamente centrado en la investigación, en los dibujos y en la planificación, y es realmente emocionante", dice a EFE Michelle Puetz, comisaria de la exhibición.

Viaje al interior de una mente creativa

Puetz viajó a Seúl medio año después de que comenzara la planeación del proyecto, que tardó en concretarse al menos dos años y medio, para conocer al director.

Bong "me adentró a los materiales que ahora se ven aquí, la mayoría de ellos estaban en su despacho. Él me empezó a sacar cosas de las estanterías, como guiones gráficos, cuadernos de bocetos, recuerdos que había guardado de proyectos anteriores y me fue narrando y contando historias sobre ellos", relata la comisaria.

El contacto con el director y su ambiente de trabajo "hizo un clic" en Puetz que le ayudó a tener más claro qué quería para esta exhibición que incluye el modelo de una criatura de 'The Host' o del cerdo e hipopótamo Okja, de la película homónima de Bong.

La exposición comienza con material de su época de estudiante universitario cuando dibujaba cómics para el periódico estudiantil de la Universidad de Yonsei y pasa por los días del director frente al cineclub Yellow Door, su primer cortometraje "White Man" (1883), y secciones dedicadas a siete largometrajes.

"Desde esos primeros cómics, se puede ver que (Bong) ya estaba comprometido con el material político, las cuestiones sociales y las cuestiones de clase", relata Puetz.

Pero desde la perspectiva de la comisaria, lo interesante de la obra de Bong recae en la humanidad que el director retrata en sus filmes, más allá de los tintes políticos y de crítica social de su obra.

"Bong siempre ha dicho que sus películas son políticas, pero que parten de seres humanos, interacciones humanas y personajes, y en él hay una humanidad y un amor tan profundos por los desvalidos estrafalarios, eso a veces sustituye al material político de sus filmes", considera.

De 'Parásitos' (2019), que le otorgó sus cuatro primeros Óscar en las categorías de dirección, película, película extranjera y guión original, la exhibición resguarda los retratos que la acaudalada familia Park tiene en su casa.

Además, de "Snowpiercer" (2013) la muestra incluye una muleta y cápsulas de utilería, mientras que de "The Host" se exhiben una claqueta, dibujos y borradores del guion, entre otros de los cerca de cien objetos que la conforman.

La exhibición también cuenta con VHS de películas como 'Belle de Jour', de Luis Buñuel, o "Senso", de Luchino Visconti, de cuando Bong estaba al mando de los préstamos de la biblioteca del cineclub Yellow Door, en donde se nutría del cine internacional.

Y, según dijo a EFE el conservador adjunto Nicholas Barlow, la muestra no incluye el estudio de "Mickey 17", la última obra del surcoreano estrenada a principios de mes, debido al poco tiempo disponible para incluirla tras su lanzamiento.

'Director's Inspiration: Bong Joon Ho' estará disponible al público hasta enero de 2027, y este año se espera que el Museo de la Academia de Hollywood también abra sus puertas a otra exhibición llamada 'Barbie to Anna Karenina: The Cinematic Worlds of Sarah Greenwood and Katie Spencer'.