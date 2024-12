El Nobel avala el «boom» de la cultura coreana

En 2003 un filme causaba un enorme impacto en los espectadores occidentales. Una película que traía una violencia explícita con unas coordenadas muy distintas a las que son habituales en Europa y América. Es cierto que desde el este asiático siempre ha habido un retrato del sufrimiento, el dolor y el sadismo radicalmente distinto, y puede incluso afirmarse que, desde este aspecto en concreto, ellos siempre han sido unos innovares indiscutibles. La cinta se titulaba «Old Boy» y la rodó el director coreano Park Chan-Wook, que, desde entonces, disfruta de nombre y reputación. Nadie auguraba entonces que ese era un escalón más para un imparable auge cultural de Corea. Una ascensión que ha tenido a lo largo de las últimas décadas indudables éxitos, pero que obtuvo un respaldo indudable con la concesión del Premio Nobel de Literatura a Han Kang , una novelista que se dio a conocer con «La vegetariana», obra que incidía en aspectos como la existencia, la crueldad que supone, la violencia y cómo replegarse de la vida. El jurado de la Academia Sueca sorprendió con esta elección, no porque este nombre estuviera ausente de las quinielas, sino porque muy pocos aguardaban su anuncio. Pero así fue. Sustentó su decisión subrayando la calidad de su «intensa prosa poética que». Este reconocimiento, además, ha coincidido con el lanzamiento casi mundial de su último trabajo, «Imposible decir adiós» (Random House), que indaga en unos dramáticos sucesos del pasado en su país –justo a lo que aludía el veredicto de los Nobel– que causó varios muertos y dejó detrás de sí una triste memoria.con su audacia y una serie de impactantes apuestas que lo han puesto de moda.

Pero que nadie se confunda y que se lleve a engaño. Los productos culturales coreanos están diseñados para gustar, pero no están enfocados a un público únicamente. También afecta a los adultos. La demostración es una de las series más populares de los últimos años, « El juego del calamar », que ofrecía todo un espectáculo de violencia totalmente gratuita pero que clavó a los espectadores delante de la televisión. Nadie puede discutir su éxito, hasta el punto de que en las tiendas se acabaron un modelo de zapatilla deportiva que aparecía en sus capítulos. Hasta ese punto se llegó. Y más. De hecho, en unos días se estrenará la nueva temporada de la ficción.

Pero esto no es nuevo. El cine ya venía dando ilustres ejemplos de la calidad que alcanzaban los productos audiovisuales coreanos antes de que «El juego del calamar» apareciera. Lo más evidente, por ir al grano, es «Memories of Murder» (2003), de Bong Joon-Ho, un director que alcanzó su consagración con « Parásitos» (2019), que se llevó las estatuillas más valiosas de la ceremonia de los Oscar. Ya antes había dado muestras de su talento en filmes como «Mother» (2009) y «Snowpiercer» (2013). Pero este no es el único nombre que ofrece el cine coreano. También están Kim Ki-Duk o Lee Chang-Dong. Anótenlos a todos.