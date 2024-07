Carmina Barrios: «¿Ser chica Almodóvar o un Cuponazo? A mi edad, un Cuponazo. Y si me apuras, el Euromillón»

En la pantalla no ves a una actriz, ves a una mujer real, hiperrealista, incluso. Una mujercísima. Josefina del Carmen Barrios Huertas (Sevilla, 1953), Carmina Barrios para todos ustedes, es, sí, una bomba. La bomba. Hay una fuerza ahí que retrotrae a la Armada Invencible, al Cid Campeador, a Rafa Nadal y a la Selección Española, todo eso junto y revuelto pero con rulos y bata de boatiné. Nos la descubrió hace más de una década el actor Paco León en su debut como director, la autobiográfica «Carmina o revienta» (Biznaga de Plata a la mejor actriz), en lo que fue un acto de amor de hijo y, también, un rasgo de generosidad mayúsculo. Pero ella no ejerció ahí de intérprete florero, sino que le imprimió a aquel papel su sangre caliente y su nervio españolísimo, su talento innato, y lo hizo suyo. Y con su secuela, «Carmina y amén» (Premio Feroz a la mejor actriz protagonista), terminó de consagrar un estilo, el de ser ella misma a cañón tocante. O como dijo el clásico: ser brillantemente monocorde. Carmina protagoniza la nueva comedia de la cineasta granadina Chus Gutiérrez, «Tu madre o la mía: guerra de suegras» (estreno en cines el 2 de agosto), en donde encarna a una madre coraje y a una suegra con sable entre los dientes y chaleco antibalas. Como Rambo desatado, en fin, pero en versión ama de casa. En esta entrevista habla con esa naturalidad ya descrita y nos revela, entre otras cosas, que ella es una antorcha en movimiento, una pira con patas, purísimo fuego.

Empezó en el cine por accidente y en 12 años de carrera atesora cuatro papeles protagonistas y una mano de papeles secundarios. ¿Se sigue pellizcando cada mañana?

Por supuesto, todas las mañanas. No solo por poder dedicarme a esto a mi edad, sino porque tengo mucha suerte de tener la vida que tengo. Estoy tan agradecida que algunas veces ni me lo creo.

No es el único caso de una madre (o abuela) de actor/director convertida en musa. Ahí están las de Gustavo Salmerón, Almodóvar, Daniel Guzmán... Usted es fruto de un homenaje, pero llegó para quedarse. ¿Recuerda cuando se dijo: «Sí, Carmina, eres actriz, asúmelo»?

Lo recuerdo vagamente. Tampoco sé si la gente me lo dice mucho a día de hoy, pero es verdad que sí recuerdo un antes y un después con «Carmina y amén». La película llegó a muchísima gente, me paraban por la calle, me pedían fotos… Antes no me pasaba eso, ja, ja, ja, por lo que digo yo que fue ahí.

Usted y sus hijos se han convertido en un clan, algo así como los nuevos Flores, o los Flores del cine. ¿Su alianza es indestructible?

Yo siento que somos una buena familia. Todos somos ya adultos y tenemos la suerte de llevarnos bien. De querernos, apoyarnos y respetarnos mucho. Esa tiene que ser la base de una buena alianza ¿no?

¿Para cuándo en monumento en Parque Alcosa (barrio de Sevilla en el que vivió muchos años y en donde es una institución)?

Ja, ja, ja. No sé yo si me merecería eso… Pero si me lo hicieran algún día, iría de punta en blanco y bien agradecida. El Parque Alcosa es el lugar que ha visto crecer a mis hijos y me trae muy buenos recuerdos.

Elija: ¿ser chica Almodóvar o un Cuponazo?

Si te soy sincera, a mi edad, lo comido es lo seguro y lo seguro es un Cuponazo. Y si me apuras, el Euromillón.

¿Tiene algún referente entre las actrices, algún ídolo? Española o extranjera (y aquí la mujer de raza tira al monte).

Siempre me ha gustado mucho Paul Newman, el «indomable», ja, ja, ja. Me veía todas sus películas. Y Susan Sarandon también.

¿Cree que los políticos merecen tanta atención como les dedicamos? ¿Usted se enreda con eso, se le llevan los demonios, le da igual…?

A mí se me llevan los demonios cuando veo injusticias, ya sean políticas o de cualquier tipo. Yo soy muy «sentía».

«Las aguas que bebiste, / las flores que pisaste, / las trenzas que anudaste, / las risas que perdiste» (Gerardo Diego). ¿Las espuelas del ayer se le clavan con frecuencia o no es nostálgica?

El ayer me viene con frecuencia, a cierta edad es inevitable. Pero nostalgia, y entiendo que como a todo el mundo, me la dan sólo algunos recuerdos, otros no.

Esta sección lleva por título «¿Tienes fuego?». Y yo se lo pregunto a usted: Carmina, ¿tiene fuego?

¡Sí, «miarma»! ¡Tengo fuego por dentro y por fuera! Ja, ja, ja. Si algún día me paras por la calle y me lo pides, te aseguro que no me va a faltar un mechero en el bolso, ja, ja, ja.