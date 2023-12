¿Cuál es su película favorita de Christopher Nolan y por qué "Oppenheimer"?

Lo dice el propio Christopher Nolan. El director de "Interstellar", "Origen", "Tenet", "Memento" o "Dunkerque", confiesa y sentencia que la película que más le gusta a la mayoría de su público ha sido la última que ha estrenado: "Oppenheimer", protagonizada por el impecable Cillian Murphy. Pero, ¿por qué? ¿Qué tiene este filme para que su éxito haya incluso superado a otras de sus joyas cinematográficas? Para empezar, hablemos de números: con esta cinta Nolan se ha hecho de oro, recaudando hasta la fecha más de 951 millones de dólares en todo el mundo. Así lo expresa en una entrevista concedida a "Empire": "Acabo de hacer una película de tres horas sobre Robert Oppenheimer, con clasificación R y la mitad en blanco y negro, y recaudé mil millones de dólares. Por supuesto que creo que a las películas les va muy bien. Lo loco es que es, literalmente, la película más exitosa que he hecho".

El cineasta afirma que Hollywood, tras un año de huelgas y peticiones de cambio, goza de buena salud. Respecto a la taquilla y a los intereses del público, apunta en entrevista a "Associated Press" que "siempre hay un equilibrio en Hollywood entre los títulos establecidos que pueden garantizar una audiencia recurrente y darle a la gente más de lo que quiere. Eso siempre ha sido una parte importante de su economía, y paga la realización y distribución de muchos tipos de películas". Es consciente, por tanto, de que todo tipo de géneros cinematográficos caben si se quiere mantener dicho equilibrio, y en su labor no puede ser menos. "He estado haciendo esto durante 20 años y en el Reino Unido 'Oppenhheimer' es mi película más taquillera. Por lo tanto, me siento muy bien acerca del estado del negocio del cine según mi propia experiencia. Pero también me baso en ver otras películas estallar y ver al público regresar".

El vestuario de Cillian Murphy en "Oppenheimer" fue estudiado milimétricamente Universal

Una experiencia abrumadora

Con esto, ¿qué tiene "Oppenheimer" que, quizá, no haya tenido "Interstellar" u "Origen"? Nolan se basa en una propia experiencia, en la que se coló en el cine para ver las reacciones del público durante la proyección de la cinta protagonizada por Murphy. "Cuando entré era justo cuando la prueba Trinity estaba llegando a su fin. Estaba absolutamente lleno. Todos los asientos estaban ocupados. Estar en la parte trasera de esa sala en ese momento de silencio, antes de que el sonido inunde a la audiencia... se podía escuchar caer un alfiler. Fue una experiencia realmente extraordinaria. Es bastante abrumador", explica el director a "Empire".

Ante esto, apunta que todo tiene que ver con "el deseo del público de sorprenderse, de ver algo nuevo, algo que no sabían que querían, siempre ha sido esa la fuerza más poderosa del cine". Y cómo no va a ser sorprendente un filme que traslada al espectador la historia de un hombre que cambió el mundo para siempre. Que dio con la clave de un arma mortal que acabaría con miles de vidas, así como con el episodio más oscuro del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Una película completa y, además, que contaba con un reparto reconocido, llamativo y atractivo para el gran público.