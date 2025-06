Cuando Stalin ordenó asesinar a John Wayne en favor de la URSS

Conocido popularmente como El Duque, sigue considerándose a John Wayne como un gran icono de Hollywood. El estadounidense, actor relacionado con el cine wéstern o el bélico, falleció el 11 de junio de 1979, hace 46 años, a causa de un cáncer de estómago. Dejaba tras de sí una filmografía de éxito, marcada por títulos como "El hombre que mató a Liberty Valance", "Centauros del desierto" o "El hombre tranquilo", así como pasó a la historia por ser un intérprete con marcado compromiso político conservador, apoyando fervientemente las posturas anticomunistas durante los años 50. Esta ideología le hizo ser aún más famoso a nivel internacional, llegando a vivir ciertos episodios que le podrían llevado a la muerte mucho antes de padecer la citada enfermedad. Nada menos que Stalin era una de las personas que querían acabar con su vida.

Michael Munn, escritor británico especializado en cine, dedicó una de sus biografías a Wayne, desvelando un episodio que no deja indiferente. Publicó en 2001 "John Wayne. The man behind the myth", obra en la que explicaba los planes del dirigente de la URSS de matar a Wayne, al verle como un enemigo de los ideales comunistas y, por tanto, un peligro que debía eliminar. Escribe Munn que esto llegó a sus oídos por parte de Sergei Gerasimov, director respetado en la Unión Soviética y quien, en 1949, asistió a la Conferencia Cutural y Científica por la Paz Mundial, donde se enteró del anticomunismo de Wayne. Al regresar a su país, el propio Gerasimov se lo comentó a Stalin, un confeso cinéfilo que ya conocía a El Duque pues había protagonizado cintas como "La legión invencible" o "La diligencia". Según Munn, la reacción del dirigente ruso fue la de ordenar el asesinato del actor.

Josef Stalin, secretary-general of the Communist Party of the Soviet Union and premier of the Soviet state, poses at his desk in the Kremlin, Moscow, Russia in Feb. 1950 Agencia AP

Wayne fue víctima de tres intentos de asesinato (fuera de sus películas). El primero lo llevaron a cabo dos soviéticos disfrazados de agentes del FBI, que trataron de matar a Wayne en su despacho de la Warner Bros, en Hollywood. Afortunadamente, fueron descubiertos y capturados. Tiempo después, durante el rodaje de "Hondo", el actor sufrió un atentado frustrado por parte de grupos comunistas estadounidenses, así como en 1966 fue objetivo de un francotirador durante su visita a las tropas de EE UU en Vietnam. También se salvó. Se trata, no obstante, de versiones que llegaron a oídos de Munn, y que éste reflejó en unas páginas que alimentaron aún más la leyenda de Wayne, ese hombre raudo y duro del Hollywood de antaño.