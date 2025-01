El director de "The Brutalist" se sincera sobre el uso de IA en la película

Ante las críticas, Corbet se ha pronunciado al respecto, asegurando que "las actuaciones de Adrien y Felicity son completamente propias". El cineasta ha asegurado a "The Hollywood Reporter" que ambos actores "trabajaron durante meses con la entrenadora de dialecto Tanera Marshall para perfeccionar sus acentos. La innovadora tecnología Respeecher se utilizó solo en la edición de los diálogos, específicamente para refinar ciertas vocales y letras, para lograr precisión".

Estas declaraciones matizan lo asegurado por Jancsó, así como Corbet añade que "el objetivo era preservar la autenticidad de las actuaciones en otro idiomas, no reemplazarlas ni alterarlas, y se hizo con el máximo respeto por el oficio". "Soy hablante nativo de húngaro y sé que es uno de los idiomas más difíciles de aprender a pronunciar", añadió Jancsó en la entrevista, "si vienes del mundo anglosajón, ciertos sonidos pueden resultar especialmente difíciles de entender".

Asimismo, el editor explicó que también se usó IA generativa para una secuencia del final de la película, para una serie de dibujos arquitectónicos ye edificios, supuestamente dibujados por el personaje al que da vida Brody. "En la industria, hablar de IA es controvertido, pero no debería serlo.sobre qué herramientas nos puede proporcionar. No hay nada en la película que utilice IA que no se haya hecho antes. Simplemente hace que el proceso sea mucho más rápido, ayuda en esos pequeños detalles que no tenemos dinero o tiempo para filmar", apunta Jancsó.