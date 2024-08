¿Se usó inteligencia artificial ChatGPT en el timo del tráiler de "Megalópolis"?

El ChatGPT es una de las inteligencias artificiales más populares de los últimos tiempos, siendo capaz de responder a cualquier cosa que le pidas, y de hacer muchas cosas que le solicites. Está entrenada para mantener conversaciones, de manera que solo tienes que hacerle preguntas de manera convencional y las entenderá. Se ha hecho tan popular que podría estar presente en el escándalo que acompaña al último proyecto cinematográfico de Francis Ford Coppola, "Megalópolis".

Un fotograma de "Megalópolis" Imdb

A punto de estrenarse en salas, su tráiler ha resultado es una estafa. La cinta se presentó en mayo en el festival de Cannes y las críticas, en general, fueron poco favorables. Anticipándose a un posible estreno catastrófico, el 27 de septiembre, la distribuidora estadounidense Lionsgate difundió un tráiler con críticas negativas a películas anteriores de Coppola que, años después, tienen consideración de obras maestras de la cinematografía del siglo XX, como "Apocalypse Now", un film que ha sido objeto de análisis por su valor cinematográfico y el subtexto y los temas que aborda: la locura de la guerra, el horror de la barbarie y la degradación moral humana. También "El padrino" es otro monumento del séptimo arte que influyó a generaciones de cineastas.

La táctica de la distribuidora parecía acertada para burlar el impacto de Megalópolis en Cannes. Sobre "El padrino", el tráiler incluía la frase "Una película torpe y autoindulgente". Y de "Apocalypse Now" citaba a The New York Times: "Está vacía en su interior". El tráiler tuvo un buen recibimiento en las redes sociales, pero enseguida afloró la verdad: las citas eran falsas. La distribuidora se ha visto obligada a retirar el tráiler y ha pedido disculpas en un comunicado:

"Hemos retirado nuestro tráiler de Megalópolis de manera inmediata. Queremos disculparnos ante los críticos y ante Francis Ford Coppola y [su productora] American Zoetrope ante este inexcusable error en la fase de documentación". El tráiler ya llevaba 1,3 millones de visitas en YouTube.

Uno de los primeros en descubrir el timo fue el crítico Bilge Eribi en un artículo en "Vulture". El periodista asegura que buscó archivo tras archivo en donde dijeran esas frases, pero solamente encontró que una de ellas era verdadera y se trataba de una reseña de una película de "Batman" de 1989. Insiste en que la crítica ya fallecida Pauline Kael, de "The New Yorker", conocida en su época por sus reseñas ingeniosas y mordaces, no solo no escribió jamás "menoscabada por su ostentosidad artística" para hablar de "El padrino", sino que la elogiaba por ser una "épica visión de la corrupción en Estados Unidos".

Tampoco Vincent Canby utilizó la expresión destacada sobre "Apocalypse Now", pese a que al crítico de "The New York Times" la película sobre la guerra de Vietnam no le convenciera. Y el famoso Roger Ebert nunca dijo de "Drácula de Bram Stoker" que era un ejercicio de "estilo sobre sustancia".

El comunicado no explica el origen de las citas ni quién ha sido su ideólogo. En la red social X, algunos usuarios apuntan la posibilidad de que los responsables del proceso de documentación han podido recopilar las críticas a través del programa de inteligencia artificial ChatGPT. Ellos mismos se han encargado de hacer una búsqueda y el resultado ha sido similar. Nadie se habría ocupado después de su revisión. No se descarta que todo sea una sucia maniobra promocional por parte de Lionsgate para que se hable de esta película que en España distribuye Tripictures.

La vuelta de Francis Ford Coppola con una película que él mismo había financiado con 120 millones de dólares de su bolsillo, igual que hizo con "Apocalypse Now" o "Corazonada", levantó muchas expectativas a su llegada al Festival de Cannes. El cineasta la podría haber proyectado fuera de la competición, pero apostó por la Palma de Oro. Salió del gran teatro Lumière colmado de aplausos, pero nada más.

Francis Ford Coppola, Sorrentino o Cronenberg competirán por la Palma de Oro en Cannes JAMES COLBURN / ZUMA PRESS / CON Europa Press

"Megalópolis" es su película más personal, la obra más ambiciosa en la filmografía del director norteamericano. y, como decía al comenzar el festival el delegado general del Festival Thierry Fremáux, "Cannes es importante para Coppola y Coppola es importante para Cannes". En este certamen nació su leyenda con sus dos Palma de Oro. El festival cambió las normas en 1979 (un ganador no podía volver a competir) solo para que "Apocalypse Now" pudiera presentarse.

Lionsgate adquirió los derechos de distribución en junio. "Francis es una leyenda", afirmó entonces su presidente, Adam Fogelson, en un comunicado. "Para muchos de nosotros, sus dotes cinematográficas fueron una de las razones que nos impulsó a dedicar nuestra carrera al cine", y añadía que "es un verdadero privilegio trabajar con él y llevar esta película increíble, audaz y absolutamente única al público en cines. En Lionsgate, nos esforzamos por ser un hogar para artistas audaces y atrevidos, y 'Megalópolis' demuestra que no hay nadie más audaz y atrevido que el maestro Francis Ford Coppola".