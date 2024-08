Lionsgate retira el tráiler de "Megalopolis" de Coppola por mostrar citas de críticos falsas

La compañía Lionsgate retiró este miércoles su nuevo tráiler de «Megalópolis», la próxima película de Francis Ford Coppola, ante las revelaciones de que las citas de los críticos que aparecen en él habían sido fabricadas. «Lionsgate retira inmediatamente el tráiler de ''Megalópolis'», declaró un portavoz de Lionsgate a The Associated Press. «Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas a los críticos implicados y a Francis Ford Coppola y American Zoetrope por este error inexcusable en nuestro proceso de selección. Hemos metido la pata. Lo sentimos».

El tráiler, publicado a primera hora del miércoles, incluía citas de críticos como Pauline Kael y Roger Ebert de otras películas de Coppola que en realidad no aparecían en sus críticas. La intención, al parecer, era poner de relieve la división crítica de clásicos como «El Padrino» y «Apocalypse Now», apoyándose en algunas de las reacciones más negativas a «Megalópolis», la épica cinta protagonizada por Adam Driver, autofinanciada con 120 millones de dólares, y que se estrenará el 27 de septiembre. La película, por parte de Lionsgate, ha sido "una epopeya romana ambientada en la América moderna".

El tráiler atribuía, por ejemplo, a Kael una cita según la cual «El Padrino» estaba «disminuida por su artisticidad». Pero fue el periodista Bilge Ebiri, de "Vulture", quien señaló que a Kael le encantaba «El Padrino», y esta frase no la utilizó en su crítica de la película para la publicación "The New Yorker", en marzo de 1972. Ebert tampoco escribió que «Bram Stoker's Dracula» de Coppola era «un triunfo del estilo sobre la sustancia». Las citas de Rex Reed y Vincent Canby, sobre «Apocalypse Now», tampoco aparecieron en sus críticas.

¿Táctica de marketing?

«Enfrentarse a los críticos puede ser una táctica de marketing emocionante y catártica, pero sospecho que Megalopolis necesitará que los críticos la defiendan cuando realmente se estrene», escribe Ebiri. «Y probablemente inventar citas falsas de nuestros héroes no sea la mejor manera de ponernos de su lado». Por su parte, Owen Gleiberman, de "Variety", también fue citado incorrectamente en el tráiler. «Incluso si eres una de esas personas a las que no les gustan los críticos, difícilmente merecemos que nos pongan palabras en la boca», respondió.

«Megalópolis» lleva décadas gestándose y recibió críticas muy diversas en su estreno en el Festival de Cannes a principios de año. Peter Bradshaw, del Guardian, la calificó de "una película inflada, aburrida y desconcertantemente superficial". Asimismo, la cinta ha sido objeto de escrutinio últimamente por supuesta mala conducta en el rodaje, después de que se filtraran vídeos de Coppola abrazando y besando a extras durante una escena en un club. Los representantes de Coppola no han respondido a las peticiones de AP para comentar los vídeos.