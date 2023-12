Un niño recrea la famosa escena de Rocky Balboa frente al actor Sylvester Stallone

Filadelfia, la ciudad que vio nacer al legendario personaje de cine Rocky Balboa, ha establecido el 3 de diciembre como el 'Día de Rocky', en honor a la icónica película que se estrenó en 1976. En esta fecha, los admiradores de la saga suelen visitar las famosas escaleras donde Sylvester Stallone interpretó la mítica escena del entrenamiento, seguida de una parada obligatoria ante la estatua del famoso boxeador ficticio.

Hace unas semanas, durante las celebraciones de este día especial, Sylvester Stallone se acercó al monumento que continúa atrayendo a miles de turistas. En un emotivo momento, un niño de nueve años se acercó al actor y recitó de memoria el famoso discurso de Rocky Balboa dedicado a su hijo en la película de la saga, Rocky VI.

Este es el discurso completo: "Voy a decirte algo que tú ya sabes, el mundo no es todo alegría y color. El mundo es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si tú no se lo impides. Ni tú, ni yo ni nadie golpea más fuerte que la vida, pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar, así es cómo se gana. Si tú sabes lo que vales ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que soportar los golpes".

El actor compartió el conmovedor encuentro en su cuenta de Instagram y el vídeo se ha viralizado en redes sociales en las últimas semanas. El niño, demostrando una admiración profunda por el personaje y sus palabras, capturó la atención de Stallone y de todos aquellos que han seguido la saga a lo largo de los años.