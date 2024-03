Ocho películas para ver en Semana Santa: clásicos inmortales

En Semana Santa es tiempo de acercarse a ver las procesiones y también para estar en familia. El descanso laboral ofrece tiempo libre también para ver alguna película, y es habitual en estas fechas que se emitan algunos clásicos que se acercan a los hechos históricos que se celebran en estos días. El cine se ha acercado a los acontecimientos de la Biblia en multitud de ocasiones. Algunos títulos ya son inmortales. Aquí va una selección.

1.-"La última tentación de Cristo"

La película dirigida en 1988 por Martin Scorsese se acerca al Jesús más humano. Esta cinta, que en su momento generó polémica por el tratamiento de la figura del profeta del cristianismo está basada en la novela homónima de Nikos Kazantzakis y está protagonizada por Willem Dafoe, Harvey Keitel, Barbara Hershey e incluso David Bowie. Jesús de Nazaret, un carpintero en la Judea ocupada por los romanos, se debate entre sus propios deseos y su conocimiento del plan de Dios para él. Su amigo, Judas Iscariote, es enviado a matarlo por colaborar con los romanos para crucificar a los judíos rebeldes, pero sospecha que Jesús es el Mesías y le pide que lidere una guerra de liberación contra los romanos.

2.- "El Evangelio según san Mateo"

Escrita y dirigida por Pier Paolo Pasolini en 1964, producida por Alfredo Bini y con Enrique Irazoqui como actor principal. La obra retrata la vida de Jesucristo (desde su nacimiento hasta su resurrección) tal como es narrada en el Evangelio de san Mateo, que está considerado el más concreto de los cuatro evangelios. Después del bautismo de Jesús, este se retira al desierto durante cuarenta días y cuarenta noches, y tras ellos anuncia la buena palabra o Evangelio con algunos discípulos. Recorre las ciudades y pueblos de Judea y Galilea, anunciando la llegada del Reino de Dios y realizando milagros. Traicionado por Judas, muere crucificado en el Gólgota.

3.- "La pasión de Cristo"

Dirigida por Mel Gibson y protagonizada por Jim Caviezel como Jesús de Nazaret y Maia Morgenstern como la Virgen María. Recrea la pasión de Jesús de acuerdo a los Evangelios canónicos y también a otras fuentes con un realismo estremecedor. Algunos críticos señalaron que existe un cierto antisemitismo en algunas secuencias debido a la brutalidad con que se trata el martirio de Cristo.

4.- "Rey de reyes"

Dirigida por Nicholas Ray en 1961 y con Jeffrey Hunter en el papel principal, está basada en la vida de Jesús de Nazaret. El reparto, que incluía a Carmen Sevilla, es propio de una superproducción de Hollywood. En la historia, se cuentan los antecedentes del nacimiento de Cristo hasta su propia crucifixión. Después, el cuerpo es bajado de la cruz y llevado a una cueva. Dos días después, Magdalena encuentra la tumba vacía y al salir, se encuentra a Jesús resucitado.

5.- "La vida de Brian"

Clásico universal de la comedia, esta historia dirigida por los Monty Python trata la historia de un judío que nace el mismo día que Jesucristo y, ya de adulto, es varias veces confundido con él. Con canciones clásicas de los Python como «Always Look on the Bright Side of Life» («Mira siempre el lado positivo de la vida»), cantada por un coro de crucificados, es una joya del humor.

6.- "Jesucristo Superstar"

No todo va a ser çine histórico. Esta ópera rock con música de Andrew Lloyd Webber y letras de Tim Rice, fue primero un disco y después un espectáculo de Broadway antes de pasar al cine. Adaptada libremente de los Evangelios, el argumento se centra en los últimos siete días de la vida de Jesús de Nazaret, comenzando con los preparativos de su llegada a Jerusalén y finalizando con la crucifixión. La resurrección no está incluida de manera intencionada para evitar cualquier referencia a la divinidad del protagonista.

7.- "Resucitado"

Esta película dirigida por Kevin Reynolds en 2016 y protagonizada por Joseph Fiennes y Tom Felton, narra cómo Clavius, un tribuno romano, es encargado por Poncio Pilato de hacer ejecutar la "pena capital" (crucifixión), a tres rebeldes acusados de sedición contra el Imperio romano del Canon, entre uno de ellos un tal Jesús de Nazaret. Además debe encargarse de su sepultura y vigilancia con una escolta de soldados por lo "inusual" y preponderante de su personalidad para las altas autoridades judías.

8.- "Ben Hur"

Aunque este clasicazo formar parte del menú navideño, siempre es un buen momento para verlo. Dirigida en 1959 por William Wyler y protagonizada por Charlton Heston, cuenta la historia de un hombre que se enfrenta al Imperio Romano. En un momento de la película, el protagonista conoce a Jesús de Nazaret, quien le dará agua. En su memoria quedará grabada la faz de la persona que lo ayudó, el mismo que con la mirada firme y llena de paz persuade la amenaza de un capataz romano hacia él y Judá al darle agua, cuando minutos antes se había prohibido a la población proporcionar agua únicamente a él.