Premios Oscar 2024: ¿Dónde ver las películas nominadas en HBO, Disney, Movistar, Netflix?

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar está a la vuelta de la esquina. Las quinielas ya están a punto, pero, para poder apostar con solvencia quién será el ganador, hay que ver las películas para poder opinar. Algunas de ellas están a disposición de los usuarios en las distintas plataformas accesibles en en España como Netflix, HBO, Amazon Prime Video o Movistar+. Algunas de las favoritas como "Barbie", "Oppenheimer" o "Maestro" ya se encuentran disponibles.

"Oppenheimer"

La cinta de Christiopher Nolan, principal favorita a llevarse la estatuilla dorada después de arrasar en premios de críticos y productores, y que acumula 13 nominaciones, puede verse todavía en salas de cine. Por esta razón, la fórmula para verla en casa es la del alquiler o la compra, en plataformas como Apple TV, Amazon Prime Video, Rakuten TV, Movistar + o Filmin.

"Barbie"

La segunda de las aspirantes mediáticas es la cinta de Greta Gerwig, que no ha sido nominada a la categoría de mejor directora, como tampoco Margot Robbie en la categoría de interpretación. Las ocho nominaciones de "Barbie", en cambio, la han colocado entre los primeros puestos de favoritas. Sí está nominado a actor de reparto Ryan Gosling, quien protestó por las ausencias de sus compañeras. La cinta de Barbie, que también puede verse en algunas salas, está disponible para los suscriptores de HBO Max. Para alquiler o compra, está disponible en Apple TV, Filmin, Rakuten TV y Amazon Prime Video.

"Los Asesinos de la Luna"

La última película de Martin Scorsese, la nominada que fue estrenada más temprano de todas, suma hasta diez nominaciones, entre ellas la del propio Scorsese y también la de mejor actriz, con Lily Gladstone. Sin embargo, Leonardo Di Caprio, su protagonista, no ha sido nominado. La película está disponible en plataformas de pago como Apple TV o Movistar Plus+. También se puede comprar en Rakuten TV y Amazon Prime Video.

"Pobres Criaturas"

La cinta de Yorgos Lanthimos, con 11 nominaciones, la convierte en una de las más interesantes en los días previos a la gala con mención especial para Emma Stone en su papel protagonista. Tras su estreno en enero, todavía es posible ver "Pobres Criaturas" en el cine, pero en plataformas todavía no ha sido incluida. Será en Disney + donde pase a su visionado doméstico, pero todavía no hay fecha para que sea incluida en su catálogo. En Reino Unido ya ha sido añadida al menú de la plataforma, pero no en España.

"Maestro"

Con el gran reclamo del trabajo de Bradley Cooper, que suma su quinta nominación como actor poniéndose en la piel del director de orquesta y compositor Leonard Bernstein, la cinta suma otras seis candidaturas a los premios. Aunque todavía sigue en salas, la opción para verla desde casa se reduce a la compañía que la produce: Netflix.

"Anatomía de una caída"

La cinta de Justine Triet, una de las grandes sensaciones de la temporada y que fue estrenada en salas el 6 de diciembre, no puede verse en ninguna plataforma bajo formato de "streaming" ni alquiler, pero está previsto que llegue a Movistar + y Filmin.

"American Fiction"

Una de las sorpresas de la temporada, sobre las andanzas de un escritor blanco que se hace pasar por negro, puede verse en Amazon Prime Vídeo. La zona de interés se estrena en Movistar Plus+ el 10 de mayo y en Filmin el 17 de mayo.