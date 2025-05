¿Por qué se celebra hoy el Día de 'Star Wars' y qué relación tiene la jornada con Margaret Thatcher?

Todo buen 'friki' de la saga 'Star Wars' sabe que hoy, 4 de mayo, es el día Internacional de 'La Guerra de las Galaxias'. ¿Pero cuál es el origen de la celebración de este Día? ¿Qué relación tiene la fecha con 'Star Wars', la saga de películas fantástica de George Lucas? ¿Y qué relación tiene este día con Margaret Thatcher?

El Día de 'Star Wars' es un día de celebración en homenaje a la franquicia creada por George Lucas. Fue creada por fanáticos de la serie de películas y posteriormente difundida a través de las redes sociales.

El Star Wars Day nació a raíz de una publicación en el diario británico London Evening News del 4 de mayo de 1979. Se trataba de una nota en la que miembros del Partido Conservador del Reino Unido felicitaban a Margaret Thatcher por su recién adquirido puesto como primera ministra del país. «May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations», decía el escrito que dio lugar a un juego de palabras entre «Que la Fuerza te acompañe»​ («May the Force be with you»).

El 4 de mayo de 2015, los astronautas en la Estación Espacial Internacional vieron películas de 'Star Wars'​ y también se realizaron otras celebraciones alrededor del mundo.