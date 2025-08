Quién es Tamara Press, la diseñadora que ha puesto contra las cuerdas a Omar Montes por un esmoquin con 42.000 cristales Swarovski

La diseñadora Tamara Press y el cantante Omar Montes no dan salida a la polémica en torno a un traje que esta profesional confeccionó para él para los Grammy Latinos 2023, celebrados en Sevilla. Se trata de un esmoquin decorado con 42,000 cristales Swarovski, cedido gratuitamente al cantante madrileño para que lo luciera en dicho evento.

No recibió pago ni por materiales ni por mano de obra. Este tipo de acuerdos es algo habitual con artistas consagrados para dar visibilidad a la obra de los modistos menos conocidos. Tamara Press cedió su esmoquin, pero Omar Montes, al parecer, no cumplió su parte. Al contrario, en una de sus apariciones televisivas, el cantante declaró que el traje era de Shein, una marca de moda rápida.

El gesto indignó a la diseñadora por desdeñar su trabajo e hizo público su malestar, aclarando que no buscaba compensación económica, sino el reconocimiento por parte del artista que merecía como autora. El cantante nunca mencionó su nombre ni la marca, lo que considera una falta de profesionalismo y ética en los acuerdos habituales entre artistas y diseñadores de alta costura.

Evasivas

La diseñadora insiste en que Omar no ha hablado directamente con ella tras la polémica. "No, lo único es el mensaje que habéis visto todos en redes ayer, que simplemente decía: 'Ponte en contacto conmigo' y tal. Yo me puse en contacto con él. En plan de 'amor, esto no ha sido así, tú has estado en mi taller y yo no sé si has pagado algo o no, pero a mí no, porque yo no pedí ese dinero'. O sea, el caso es que yo nunca he reclamado el dinero, yo he reclamado que se dijo que el traje era de un lugar que no era yo, simplemente. A mí el dinero se sabía que ese traje no se iba a cobrar, y se hace sabiendo que no se va a cobrar, no hay problema con eso".

La disputa al menos ha servido conocer mejor a Tamara Press. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas, Comunicación Audiovisual y Diseño de Moda, además de contar con un MBA y otras formaciones internacionales, esfundadora y directora de Mon Atelier, una academia de moda. La creó en 2016 con el objetivo de innovar en la formación de diseñadores, combinando teoría y práctica para preparar a profesionales reales en el sector de la moda. Ha ganado premios como MOMAD Talents 2018 y 2019, y ha sido embajadora de jóvenes diseñadores españoles en el European Fashion Passport.

Ha trabajado, además, en producciones audiovisuales para plataformas como Netflix y Atresplayer, y su trabajo aparece en revistas internacionales de moda. Además, diseña vestuario para alfombras rojas y celebrities, y está muy centrada en promover la moda "Made in Spain" con un enfoque ético y de alta costura libre, donde prioriza la creatividad sin presión. Antes de dedicarse completamente a la moda, Tamara Press trabajó en banca, pero decidió cambiar de rumbo para dedicarse a su pasión por el diseño.