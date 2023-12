Las últimas semanas de Lee Sun Kyun, la peor pesadilla el actor de "Parásitos"

El estreno de "Parásitos" supuso un cambio radical en la vida de su protagonista Lee Sun Kyun. La película de Bong Joon-ho sorprendió al mundo al llevarse cuatro premios Oscar en 2019 -la primera vez que una cinta coreana lograba un galardón de Hollywood- y las críticas la elevaron a los altares del celuloide. "La primera parte es memorable. Parece una sitcom cruel imaginada a la vez por Hitchcock y por Buñuel. Es una lección de cómo hacer cine social sin caer en clichés manidos y de cómo utilizar el espacio fílmico", afirmaría Sergi Sánchez, crítico de LA RAZÓN.

El éxito mundial catapultó a sus `protagonistas al éxito... Pero para Lee Sun Kyun fue el inicio de una pesadilla que ha terminado de la peor de las maneras posibles. Lee, que interpretó al padre de una familia adinerada en "Parásitos", se vio implicado en un escándalo por consumo de drogas.

El actor estaba siendo investigado por haber consumido ketamina, marihuana y otras drogas psicodélicas. La noticia saltó a las principales portadas de los diarios de su país el pasado mes de octubre y eso provocó el principio del fin del actor, que siempre defendió su inocencia. A la presión judicial y mediática se suma el rechazo de las productoras, que lo excluyeron de sus proyectos. Un ejemplo lado es el de la serie "No way out", de la que fue apartado y cuyo rodaje fue suspendido durante dos semanas para rehacer el elenco de actores.

Durante este tiempo, Sun Kyun compareció hasta en tres ocasiones en dependencias policiales para ser interrogado. Todas ellas estuvieron rodeadas de gran expectación, con un gran despliegue de los medios de comunicación y grandes titulares en los principales diarios.

La presión mediática fue tal que tras su último interrogatorio, que se produjo el 23 de diciembre, su abogado solicitó que las siguientes comparecencias se realizaran a puerta cerrada para liberar a su defendido de la situación a la que estaba siendo sometido. El actor estaba sobrepasado. Insistió una y otra vez que nunca había consumido drogas de manera consciente y las pruebas de toxicología avalaron su versión. Denunció ser víctima de chantaje e indicó que había llevado el caso a la vía penal. La supuesta responsable de la extorsión es la empleada de un local de copas le había exigido un pago de unos 300.000 euros a cambio de su silencio y al negarse lo denunció ante las autoridades.

Un hecho como este que en otro país no tendría consecuencia penal ninguna, en Corea del Sur es un delito grave. Como muchos países asiáticos, sus leyes son muy estrictas en lo relacionado con el consumo de drogas, con penas mínimas de un año de prisión por vender o comprar marihuana. En el caso de los consumidores, pueden ser condenados con hasta cinco años de cárcel o una multa cercana a los 40.000 euros.

Lee Sun Kyun, consciente de la gravedad de las acusaciones, siguió manteniendo su inocencia y trató de convencer a los investigadores de que la víctima era él.

Un ejemplo de cómo les estaba afectando la situación fue su comparecencia ante los medios tras su primera declaración el 20 de octubre: "Me gustaría disculparme sinceramente una vez más por causar preocupación a tanta gente". En primer lugar se disculpó por su "participación en un asunto tan deshonroso", para luego reconocer que había consumido drogas, no de forma consciente, y se comprometió a cooperar en la investigación con "honestidad". "Me engañaron, no sabía que lo que me pasaron eran sustancias ilegales", añadió.

Actor Lee Sun-kyun found dead in apparent suicide YONHAP EFE

Volvió a ser interrogado el 4 de noviembre y el 23 de diciembre. Esta última comparecencia fue especialmente dura. Con el objetivo de doblegar su voluntad y que reconociera su culpabilidad, fue interrogado durante 19 horas interminables. Lee mantuvo la misma postura que el primer día: le engañaron para que consumiera drogas ilegales y extorsionarle. "La policía decidirá ahora si mis declaraciones o las de los chantajistas son creíbles, y espero que actúen con buen criterio", dijo después.

Los investigadores, no contentos con eso, exigieron una última prueba, la del detector de mentiras. Querían tener la seguridad de que el actor decía la verdad.

Sin embargo, Lee Sun Kuyn no pudo soportar la presión y tan solo cuatro días después se quitó la vida en un coche estacionado en un aparcamiento de Seúl. Su mujer, la actriz y ex aspirante a Miss Corea Jeon Hye-jin llamó a la policía tras encontrar el cadáver. Junto a él, había una nota de suicidio. Lee, de 48 años, deja huérfanos a dos niños de 12 y 14 años.