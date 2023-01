Claudia Piñeiro: «Hay muchos prejuicios hacia el lenguaje inclusivo»

Una novela negra o policíaca bien funcionan como espejo de la sociedad. Es la visceralidad de estas tramas las que hacen que un lector no encuentre complejo sentirse cerca de un personaje, de sus lógicas, sea víctima o criminal. Un rasgo social que es seña literaria, y que no falta en las obras de Claudia Piñeiro. La escritora argentina rescata a la protagonista de «Tuya» para publicar «El tiempo de las moscas» (Alfaguara), obra en la que Inés, tras pasar 15 años en la cárcel, se encuentra con una sociedad más feminista, igualitaria e inclusiva. Junto a La Manca, su única amiga de prisión, monta una empresa de fumigaciones e investigaciones privadas. Una especie de Thelma y Louise con Buenos Aires como escenario y la perspectiva vital de una mosca como anhelo.

¿Qué debemos envidiar de una mosca?

La protagonista se refiere a esa posibilidad que tienen las moscas de ver la realidad con más fotogramas que los humanos, como una película en «slow motion», por lo que tienen más tiempo para reaccionar. La protagonista lamenta no tener ese tiempo para poder arrepentirse antes de hacer algo. El mundo sería diferente si tuviéramos todos el tiempo de las moscas.

La velocidad e instantaneidad lo son todo actualmente.

Para algunos el tiempo es muy vertiginoso, como si te perdieses cosas. Inés fue a la cárcel 15 años y ese podría haber sido un tiempo muerto, pero fue su primera sociabilización. Era una mujer absolutamente machista que vivía de las apariencias, y cuando llega a prisión empieza a entender que hay otros tipos de mujeres.

¿La cárcel le hace feminista?

Descubre cuestiones que tienen que ver con la sexualidad, la maternidad, cómo ganarse un lugar en el mundo, de una forma que jamás se había planteado.

¿El feminismo es una cuestión de empatía?

La clave de la igualdad de las mujeres en el mundo es la justicia. No hay derecho a que seamos menos que los hombres. Pero, claro, ¿cómo se llega a la justicia? Para eso es necesario que los que ponen las leyes, los que juzgan, se pongan en el lugar del otro.

En la novela plantea la cuestión del lenguaje inclusivo. Como mujer que trabaja con las palabras, ¿qué opina de su uso?

Me siento incómoda con el lenguaje que se arma a partir del universal masculino. No nombra lo que tiene que nombrar. ¿Me tengo que dirigir a un auditorio donde hay 100 mujeres y 2 varones, y decir «los aquí presentes»? No me resulta cómodo. Trato de buscar otra forma que incluya a las mujeres y a los grupos no binarios, y que no sea el universal masculino. Pero eso genera mucho odio. En Argentina, cuando hablas de estos temas en redes, te atacan con una virulencia espantosa, como si estuvieras queriendo destruir el mundo. Tras este tema hay muchos prejuicios.

¿Es un tema politizado?

Sí, se aprovechan mucho políticamente. Por ejemplo, para aprobar la Ley del aborto, tuvimos mucha suerte de que en Argentina fue transversal a todos los partidos políticos. Es ridículo que un determinado partido esté de acuerdo con el lenguaje inclusivo y otro no, es incomprensible.

¿Busca que sus lectores reflexionen con sus obras?

No busco hacer un panfleto, sino que en el lector haya una satisfacción al leer lo que escribo. En esta novela hay contradicciones, voces diferentes. Lo que creo que genera mi literatura son preguntas.