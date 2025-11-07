Crean el mapa digital de carreteras "más detallado" del imperio romano

Es bien conocido el increíble desarrollo de infraestructuras del Imperio Romano a lo ancho de Europa e incluso del norte de África. La civilización romana levantó con enorme esfuerzo acueductos, anfiteatros, circos y un urbanismo moderno que sigue siendo estudiado. Una de sus grandes obras eran las calzadas, los caminos que permitían el comercio y el desplazamiento por los territorios del imperio. Ahora una investigación ha determinado cómo de inmenso fue la obra puesta en marcha en materia de infraestructuras viarias.

Un equipo internacional liderado por investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y de la Universidad de Aarhus (Dinamarca) ha publicado un mapa digital de acceso abierto "más detallado y completo" del sistema viario del imperio romano. Ly proporciona una herramienta nueva para comprender la movilidad, la economía y la administración del mundo antiguo, informa este jueves la UAB en un comunicado.

El proyecto Itiner-e, publicado en "Nature Scientific Data", sintetiza siglos de investigación arqueológica e histórica en un solo mapa digital de alta resolución con una serie de datos que casi duplica la longitud de las vías romanas cartografiadas en otros recursos digitales, ampliando la red conocida de 188.555 kilómetros a 299.171. Este incremento procede de una mayor cobertura de regiones poco documentadas y de una precisión espacial más alta que se adapta a los pasos de montaña sinuosos y a los corredores naturales en lugar de crear simples líneas rectas.

Para crear el nuevo mapa se ha identificado las vías romanas a partir de informes arqueológicos, fuentes históricas como el "Itinerario de Antonino" y la "Tabula Peutingeriana", miliarios y síntesis regionales, y esta información se ha georeferenciado usando mapas topográficos modernos e históricos, imágenes por satélite y otros datos de teledetección antes de ser digitalizada manualmente, informa EP.

Los investigadores han destacado que los datos que ha generado el proyecto "es altamente transformador para entender como el sistema viario romano estructuraba el movimiento de personas, bienes, ideas e incluso enfermedades en la antigüedad". Han dicho que su alta resolución permitirá nuevos estudios computacionales sobre la conectividad, los costes de transporte y el control administrativo de este amplio territorio, así como investigaciones sobre el desarrollo de la movilidad terrestre en Europa, norte de África y Oriente Próximo.