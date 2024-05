Crítica de "Historias": las vidas condensadas de los otros ★★★

Dirección y guion: Paco Sepúlveda. Intérpretes: Fernando Tejero, Juan Diego, Maggie Civantos, Aura Garrido, Eduardo Blanco, Emilio Gutiérrez Caba, Luisa Gavasa... España, 2024. Duración: 90 minutos. Drama.

Pocas veces un título es tan conciso y escueto para una película como en esta ocasión. Porque el irregular, a veces estupendo, otras en exceso condensado segundo largometraje de Paco Sepúlveda (tras «El juego», 2023) lo conforman once micro historias entre las que, en un principio, parece no haber conexión, pero sí, a poco que lo reposen tras verla: en todas impera un sentimiento, un sentimiento castrante, el miedo (a defraudar, a la muerte, a cambiar de vida tras un divorcio tardío, a la enfermedad, al amor, al desamor, a los celos) que nos paraliza, que nos anula y trasmuta, y provoca nuestra desolación y la de quienes nos envuelven como capa protectora. O combativa. Comenzamos: el parto provoca miedo, el que siente una joven que ha pillado un taxi para llegar, sola, al hospital. También la primera experiencia sexual, cuando un chico, tiene 16 años recién cumplidos, se enfrenta a no saber cómo comportarse con ella y demostrarle que la quiere, al menos, en ese ahora. Y las relaciones abiertas, en el caso de que cada una interprete una relación de diferente manera y sepan que deben decirse adiós. Y la infidelidad, la de una mujer que habla por el móvil mientras llora y reconoce, con ecos invertidos de Anna Magnani, que, aunque le duela, se llevó a la cama al tipo sin nombre del bar. Y también atemoriza llegar a casa demasiado pronto, porque quizá todavía tu mujer está con otro en la cama. Hay más relatos, pero, sobre todo, la conmovedora imagen final de Juan Diego, en la que fue su última aparición cinematográfica, volcando en una carta sin destino que no quiere seguir viviendo porque ella, la razón de ser, de comer, de respirar, de dormir sin pesadillas ni orfidales, marchó para siempre. El filme gana enteros cuanto más avanza el metraje, cuando observamos que, aunque algunos de estos episodios deberían haber tenido un mayor desarrollo (sobre todo, los primeros), los siguientes muestran al fin las cartas y comenzamos a entender. Que cualquier existencia se abre con un nacimiento y acaba con una despedida. Y, en el medio, el mar mira una pelea que deseamos acabe bien.

Lo mejor: gana enteros cuando avanzan sus episodios, sobre todo, con los tres últimos

Lo peor: varias de estas micro historias deberían haber tenido un mayor desarrollo, saben a poco