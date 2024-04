Crítica de "Immaculate": terrorífico embarazo ★★★

Director: Michael Mohan. Guion: Andrew Lobel. Intérpretes: Sydney Sweeney, Álvaro Morte, Simona Tabasco, Benedetta Porcaroli, Giampiero Judica. Música: Will Bates. EE.UU, 2024. Duración: 90 minutos. Terror.

Cecilia (una magnífica Sidney Sweeney conocida hasta ahora. sobre todo, por su trabajo en la polémica serie de HBO «Euphoria») es una joven e inocente novicia que vive en EE UU pero que, de un día para otro, decide cambiar de trayectoria si saber hasta qué punto le cambiará la vida para siempre y viajar a un recóndito y lúgubre convento situado en la lejana campiña italiana. La cálida bienvenida que recibe por parte del padre Sal Tedeschi (Álvaro Morte, «La casa de papel», a este actor le van los papeles un tanto oscuros y retorcidos) tras llegar al centro se transforma pronto en horror cuando descubre que las paredes del edificio ocultan un espantoso secreto, el mal en estado puro y absoluto. Pero, sobre todo, al descubrir que está embarazada aunque aparentemente, o no, continúa siendo virgen. Envuelve la brutal, claustrofóbica y espesa «Inmaculate» un turbia atmósfera sangrienta y oscura muy parecida a la de aquel maestro llamado Dario Argento, el cineasta, dicen, de «la belleza espeluznante» por antonomasia, así como un trasfondo acerca de la maternidad no deseada o de caracter demoníaco que entronca con «La semilla del diablo» aunque, también, algún susto no en exceso afortunado. El subgénero del terror religioso parece que continúa siendo rentable, porque cada temporada el Diablo consigue, de una forma u otra, plantarse en la misma casa del Señor o en lugares de oración y fe. Porque, en cuanto a la serenidad y el recogimiento, al menos en el filme de Michael Mohan, hay poco.

Lo mejor: el muy convincente trabajo de su protagonista, Sydney «Euphoria» Sweeney

Lo peor: quizá a esta espeluznante historia el director le habría podido sacar más partido