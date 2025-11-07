Crítica de "El imperio": desde Marte con humor ★★★★

Los que han visto las míticas miniseries de Bruno Dumont, “El pequeño Quinquin” y “Coincoin et les Z’inhumains”, que se sitúan en su particular edén faulkneriano, la región de Nord-Pas-du-Calais francesa, sabrán a qué atenerse con “El imperio”. Al título se le ha caído el verbo “contraataca”, como si un Mel Brooks poseído por Pasolini le hubiera pegado una pedrada a la obra maestra de Kershner y de ahí solo quedaran los restos de la parodia de una película de invasiones extraterrestres que parece tomarse muy en serio a sí misma, o de una aventura de ciencia-ficción que parece tomarse muy a broma lo que pensemos de ella.

La extrema radicalidad de la propuesta opta por promover una política del extrañamiento que mezcla el poshumor, la comedia estúpida y el cine de autor más gamberro. Es posible que Dumont quiera hacer un comentario lúdico sobre la sociedad digital -después de todo, aquí se debate la conquista de la Tierra en manos de los 0 y los 1, dos razas alienígenas-, aunque de su película tienden a perdurar sus extemporáneas extravagancias, como Fabrice Luchini vestido de Reina de Corazones galáctica capitaneando una nave catedralicia o la presencia de dos viejos conocidos del imaginario dumontiano, dos gendarmes que parecen versiones ‘rednecks’ de Mortadelo y Filemón. Puede que “El imperio” no sea más que una provocación, aunque este crítico prefiere percibirla como la manifestación más pura de la imaginación más extraña, honesta y febril que ha dado el cine francés reciente.

Lo mejor:

Difícil encontrarse en la cartelera con una película más singular y original.

Lo peor:

No es fácil comulgar con su sentido del humor que, en efecto, parece proceder del espacio exterior.