Crítica de "El reino del planeta de los simios": monos en pie de guerra ★★★

Dirección: Wes Ball. Guion: Josh Friedman, Rick Jaffa, Amanda Silver, Patrick Aison. Intérpretes: Owen Teague, Freya Allan, Peter Macon, Kevin Durand, Dichen Lachman. Estados Unidos, 2021. Duración: 145 minutos. Drama.

No nos confundamos, aunque el tema se las trae: estamos en esta ocasión frente al cuarto filme del «reboot» (o sea, lo que viene siendo un nuevo comienzo para una saga y que puede cambiar cuanto al director y los productores se les ocurra) de la factoría primate que comenzó en 2011. Qué poco imaginaban entonces la que iban a liar Charlton Heston y el cineasta Franklin Schaffner hace ya más de 55 años, y qué maravilloso, terrorífico final nos brindaron... Basada de nuevo en los personajes creados por Pierre Boulle en su novela de 1963, y mientras los simios son todavía la especie dominante (que esta vez hablan hasta por los codos, nada de signos ni elocuentes gestos ni silencios), los humanos se han visto reducidos a vivir en las sombras. Muchos años después del reinado de César, un nuevo, impresionante y tiránico líder se deja el pellejo para fundar un imperio. Tan demente y con tantas ansias conquistadoras como Putin, para que se hagan una idea y aunque varios de sus congéneres no compartan esos delirios. Con lo que no cuenta es que otro joven primate decide al mismo tiempo emprender un complicado viaje que lo llevará a cuestionar todo lo que le habían enseñado sobre el pasado y que no ve con buenos ojos la persecución y maltrato a los que la humanidad está sometida. En sus andanzas tendrá que tomar decisiones que podrían definir el futuro para estos dos mundos supuestamente condenados a no entenderse jamás, porque con los hombres y algún que otro gorila medio demente nunca se sabe. El espectáculo está, pues, servido de nuevo, la acción resulta bastante potente y garbosa en casi todo su metraje (un poco largo, reconozcamos; el mal de nuestro tiempo para pesar de numerosas producciones), con esas tremendas escenas de las salvajes cacerías, los personajes nuevos tienen su aquel, pero, claro, son ya muchas veces con la misma o parecida historia y nos preguntamos, porque a pesar de todo esto seguirá para adelante si las taquillas así lo continúan dictando, cómo los guionistas podrían presentar una propuesta algo novedosa y coherente con la misma. Resumiendo, ciencia ficción en estado puro y dos pueblos enfrentados que van a seguir dando guerra. Qué monada.

Lo mejor: visualmente esta nueva entrega vuelve a ser bastante potente y espectacular

Lo peor: sus 145 minutos de metraje provocan que en ocasiones se tambalee un tanto el ritmo