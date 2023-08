Esther Doña: "He perdido oportunidades laborales importantes"

Wikipedia presenta a nuestra glamourosa entrevistada como «la actual marquesa viuda de Castel-Moncayo y marquesa viuda de Griñón». En Google, lo que más curiosidad despierta de Esther Doña (Málaga, 1977) es «quién es su nuevo novio». Ante la falta de novedades al respecto, les refrescamos que fue su amor y posterior matrimonio con don Carlos Falcó el que convirtió a esta empresaria y exmodelo en rostro del papel couché allá por 2015. Tras el inesperado fallecimiento del padre de Tamara –sobre cuya relación escribió el libro «La vida de un gran hombre a través de mis ojos»– el sobrevenido desamor con el juez Santiago Pedraz la condujo de nuevo a dar explicaciones de portada. Un año después de ese sorprendente episodio, y con Doña reconvertida en flamante colaboradora televisiva de Antena 3 e imagen de varias marcas de cosméticos, LA RAZÓN habla con Esther. De sus veranos de juventud, de sus otros trabajos, del Marqués, de Tamara, de Sonsoles Ónega y, sobre todo, de aprender de los errores.

De las vacaciones en su Málaga natal, aún le da la risa recordando...

Una vez que se nos rompió un hidropedal en alta mar.

Un trabajo temporal con el que sacó para sus gastos estivales.

Una tienda de ropa.

Si se lo propusiera, podría ganar un concurso de...

Pruebas, tipo concursos como el «El Desafío» o «Mask Singer», que se emiten en Antena 3.

Sabemos lo que hizo el pasado verano porque fue portada de revista y carne de saloncito. ¿Algo que añadir a estas alturas sobre aquella «boda interruptus» con el juez Pedraz?

He aprendido mucho….

Si le pregunto por Tamara Falcó, usted...

Le deseo toda la felicidad.

Lo mejor de haberse enamorado de Carlos, el marqués de Griñón, fue...

Descubrir a un hombre irremplazable.

Desde que comparte tertulia en el programa Sonsoles Ónega, en Antena 3...

He conseguido acercarme al público, que la audiencia me conozca más y aprender mucho de mis compañeros.

Barbacoa con amigos rodeada de montañas, cena romántica con velas al borde del mar o donde esté un buen yate...

Cualquiera de estos planes es estupendo dependiendo del momento.

Suena una sevillana en la Feria de su Málaga natal, que se ha celebrado hace pocos días ¿Un VIP internacional al que le enseñaría a bailar sin pensárselo?

William Levy.

¿Tener hijos, volverse a casar o virgencita que me quede como estoy?

Por ahora, me quedo como estoy, pero si llega alguien especial, no lo descartaría.

¿El regalo más caro que aún guarda con la etiqueta puesta?

Las cosas son para disfrutarlas, así que no hay etiquetas en mis armarios.

¿Qué ha aprendido de su pasado que no quiere repetir en el futuro, Esther?

Todos llevamos un equipaje de experiencias de vida. Aprendes más de los errores que de los aciertos y esto te hace más sabia cuando tomas decisiones importantes en la vida, tanto en lo sentimental como en lo profesional. He perdido oportunidades profesionales importantes, quizás he aprendido que mi trabajo es muy importante para el futuro y deseo priorizar mis oportunidades profesionales. Que no falte el trabajo, ahora es lo que más me llena.