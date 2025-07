El músico multiinstrumentista Mariu Torre inundará el Centro de Estudios Lebaniegos de Potes con los sonidos de más de 15 instrumentos tradicionales de Cantabria. La dulzaina, los chiflos de primavera, el rabel o el pínfano cobrarán vida en esta cita, organizada por los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria, que tendrá lugar este jueves 17 a las 16.00 horas.

Durante el taller, de tres horas de duración, se hará un recorrido por la historia de estos instrumentos y se escucharán grabaciones de discos de vinilo y pizarra antigua. Posteriormente, Torre tocará los instrumentos y explicará sus orígenes. Un apartado especial tendrán los chiflos populares, "unos instrumentos de viento accesibles a todo el mundo y con los que los propios músicos, que luego eran gaiteros o piteros, aprendían", ha señalado.

Los chiflos de primavera

Torre ha indicado que la construcción de estos chiflos era también un entretenimiento en sí, dentro de los juegos infantiles. Se podían hacer con muchos materiales, como cañavera, cuernos o cortezas de árbol. Este último es el caso de los chiflos de primavera, que se elaboraban con las cortezas de los árboles de hoja caduca, como el fresno o el avellano.

"Se hacía un ritual para estos chiflos, diciendo siempre una cantinela que empezaba con una orden, como el suda, suda, o sal, sal, que decían los críos, mientras estaban con la navaja en la corteza de ese árbol. Luego hacían un pequeño rebaje para hacer lo que conocemos ahora como un silbato", ha explicado el artista. De hecho, aún hay gente que recuerda esta tradición, ya que era un pasatiempo habitual, aunque se ha perdido en las generaciones jóvenes.

Se usaban para comunicarse

Los instrumentos populares servían no solo como entretenimiento, sino como medio de comunicación en una época en que el teléfono no existía o su uso no estaba tan extendido. Un ejemplo de ello era el cuerno. "Se tocaban con diversas funciones, pero todas ellas relacionadas con la comunicación. Para dar señales de aviso, cuando un vecino salía de su casa o cuando un pastor soltaba las ovejas". El rabel, "cuya tradición está muy viva", o el acordeón diatónico completarán este viaje a los sonidos tradicionales de Cantabria. Respecto a éste último, Torre señala que su toque "más fiestero, más alegre" supuso un cambio en los bailes, ya que se "dejó de bailar a lo suelto para empezar a bailar a lo agarrado".

Respecto a la conservación del folclore en Cantabria, el músico considera que "está muy viva", ya que hay muchos intérpretes y escuelas donde se enseña. Sin embargo, echa en falta la complejidad de los cantos de antaño. "Veo una pérdida de gracia en el sentido de estilo, no se da tanta importancia a las escalas, a las maneras de cantar antiguas, que son en realidad muy complejas y que se han tendido a simplificar muchísimo". Para el músico, se tiende a homogeneizar los estilos, los toques, mientras que antes había mayor originalidad. "Había mucha personalidad en los intérpretes antiguos. Cada uno tenía una personalidad muy clara y hemos tendido a simplificar mucho el repertorio", opina.