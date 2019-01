El sindicato de Actores de los Estados Unidos celebró como cada año los SAG Awards, en la que los propios intérpretes deciden los galardonados. La gala, presentada por Megan Mullaly, se celebró en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Estos premios son considerados como un anticipo de lo que puede pasar en los Oscars que se celebrarán el próximo 24 de febrero.

"Black Panther" ha sido elegida como la película con el mejor reparto. El premio a mejor actor recayó sobre Rami Malek, protagonista de "Bohemian Rhapsody", y el de mejor actriz para para Glenn Close por "La buena esposa". En el ámbito televisivo, "La maravillosa Sra. Maisel" fue distinguida con el mejor elenco en una serie de comedia. En la categoria de drama, "This is us" se alzó con el premio a la serie con mejor reparto.

Una de la sorpresas de la noche fue, sin duda, "Ha nacido una estrella", que partía como favorita con cuatro galardones y finalmente no ha logrado ninguno de ellos. Esta es la lista completa de galardonados:

Ámbito cinematográfico:

- Mejor actor: Rami Malek - Bohemian Rhapsody

- Mejor actriz: Glenn Close - La buena esposa

- Mejor actor de reparto: Mahershaa Ali - Green Book

- Mejor actriz de reparto: Emily Blunt - Un lugar tranquilo

- Mejor reparto: Black Panther

Ámbito televisivo:

- Mejor actor de miniserie o TV-movie: Darren Criss - American Crime Story: El asesinato de Gianni Versace

- Mejor actriz de miniserie o TV-movie: Patricia Arquette - Fuga en Dannemora

- Mejor actor de una serie dramática: Jason Bateman - Ozark

- Mejor actriz de una serie dramática: Sandra Oh - Killing Eve

- Mejor actor de una serie de comedia: Tony Shalhoub - La maravillosa Sra. Maisel

- Mejor actriz de una serie de comedia: Rachel Brosnahan - La maravillosa Sra. Maisel

- Mejor reparto de serie dramática: This is us

- Mejor reparto de serie de comedia: La maravillosa Sra. Maisel

- Premio honorífico: Alan Alda