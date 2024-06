La Feria del Libro, un clásico que nunca se agota

Es como si se pudiera ver la sonrisa de satisfacción al otro lado del teléfono. «Somos un equipo matón, aunque pequeñito, y estoy muy contenta con el trabajo que hemos hecho», confiesa Eva Orúe a LA RAZÓN horas antes de que la Feria del Libro de Madrid (FLM) eche el cierre poniendo fin a más de dos semanas de intenso trabajo. La directora de la cita con la literatura más importante del año en Madrid, en lo que ya es su tercera edición al frente, hace un «balance positivo» del encuentro con los lectores, siguiendo la progresión de los últimos años: «Hasta el domingo día 9 de junio, gracias a las cifras que nos da una compañía telefónica y que no incluyen a los menores de 18 años, nos movíamos en unos 550.000 visitantes como aproximación. De esos, la mitad eran de Madrid capital y el 14%, extranjeros, algo que nos llamó muchísimo la atención», explica.

Esto situaría a la FLM de este año en datos muy parecidos a los de 2023, donde se llegó hasta 1,2 millones de visitantes. El dato económico, que hasta el domingo pasado llegaba a los 5.580.000 euros y que se conocerá completo el próximo jueves, también podría indicar un leve aumento de la recaudación, que en el mismo período de 2023 se quedó en algo más de 11 millones de euros y unos 600.000 ejemplares vendidos.

La Feria del Libro de Madrid acaba con cifras similares de ventas a 2023 y más visitas VICTOR LERENA Agencia EFE

Las buenas noticias, eso sí, no han estado exentas de un contexto complicado, que incluyó inaugurar la feria el mismo día del final de la Champions League y cerrarla uno después de que la Selección Española debutara en la Eurocopa: «No sé si es una cuestión de forofos o de que hay público para todo, pero no hemos notado un bajón coincidente con los partidos. También tuvimos una final de Roland Garros con un español jugando, y no fue ni de lejos lo que más nos afectó, que fue el tema de las previsiones», explica Orúe, haciendo referencia a las distintas alertas climatológicas que lastraron a la FLM justo en los días en los que tenía previsto abrir hasta bien entrada la noche. «Muchos firmantes decidieron cancelar sus eventos, lo que es normal, porque algunos no venían de Madrid. Pero tuvimos suerte con la revisión de las alertas y finalmente todo siguió su curso», añade.

Nueva York, protagonista en la Feria del Libro de 2025

Orúe, también anunció este domingo que en la edición de 2025 la gran protagonista será la ciudad de Nueva York. "En 2025, Nueva York iluminará la Feria del Libro. Nos llena de orgullo y satisfacción", afirmó la directora, que ha desvelado que también contarán con la participación de los departamentos de estudios latinoamericanos de la Universidad de Brown, de la Universidad de Columbia, de la Universidad de Fordham, Yale, Cornell, además de la ayuda de la Feria del Libro de Brooklyn, la Universidad de Harvard y de Princeton, según informa Europa Press. La colaboración de las dos ciudades surge de un encuentro entre Orúe y la directora de la Feria Internacional del Libro de Nueva York, Deyanira Álvarez. "Nos encontramos en Guadalajara y me dijo 'tenemos que hablar'. Y desde entonces no hemos hecho otra cosa más que hablar y tramar cositas", ha asegurado Orúe. En el acto de presentación ha participado el presidente de la Feria Internacional del Libro de Nueva York, José Higuera, quien ha destacado que la colaboración entre Madrid y la ciudad americana subraya la "importancia de los mercados culturales y literarios" al unir a dos ciudades "icónicas y que refuerzan los lazos históricos contemporáneos que las unen.