Ni 'hahaha' ni 'jejeje': así se escribe la risa en español según la RAE

Dentro de nuestro teclado del teléfono móvil contamos con miles de posibilidades para relacionarnos. Desde emoticonos hasta los famosos "stickers", muy populares durante los últimos meses, las características que se implementan en nuestras conversaciones cada vez tienen una índole más expresiva. Esto se debe a que el hecho de escribir una acción, con su congruente expresión, en un chat online puede llevar a equívoco tanto por parte del emisor como del receptor. Por tanto, estas nuevas adiciones contribuyen a la mejora de los modos de relación vigentes durante nuestros días.

Algo imprescindible como la ironía, inherente al humor, resulta compleja de plasmar en pocas palabras. Sin embargo, la ironía no es la única afectada por este suceso, otros sentires como el doble sentido de una palabra se ven inutilizados debido a la falta de conexión. Esto supone un gran problema, puesto que destruye gran parte de la riqueza del vocabulario español. Aunque en realidad el problema reside en la incomparecencia de gesticulaciones estrictamente personalizadas que simulen una conversación real, puesto que, por mucho que la tecnología haya incidido en nuestra vida no ha logrado suplantar el cara a cara, y menos mal.

Dentro de nuestro imaginario cultural, existen distintas acepciones para representar vía escrita los actos de reír, llorar e incluso doler. Estos hechos se fundamentan, principalmente, en el uso de onomatopeyas que emulan de alguna manera dichas acciones. No obstante la Real Academia Española ha intervenido en este caso para esclarecer y oficializar algunos conceptos y desmitificar las creencias que han surgido entorno a su empleo reiterado en el tiempo. Por ejemplo, tal y como le confirmo a un usuario de X: "la reproducción del llanto en español adopta la forma 'bua', normalmente con alargamientos vocálicos de intención expresiva: 'buaaaaaa, buaaaa'."

¿Cómo se escribe la onomatopeya de la risa en español?

Hay quienes, a la hora de reírse de manera telemática, emplean las articulaciones 'hahaha' y 'jejeje' en el recorrido de sus diálogos del día a día. Sin embargo, tal y como asegura la RAE, estas formas de expresión son erróneas. De hecho, la risa más famosa y la más usada probablemente, es decir, el reconocido 'JAJAJA' es una manera fallida de representación del acto. Por tanto, el único modo ortográfico aceptado, de forma oficial, es el dilucido en su pagina web: "lo indicado es escribir ja, ja, ja. Aunque es frecuente el uso de jajaja, esta forma representaría la pronunciación [jajája], que no se corresponde con la reproducción de la risa, en la que todos los elementos son tónicos."

¿Cómo escriben los portugueses la risa?

La risa encuentra en su naturaleza infinitas formas de expresión que se adaptan a cada contexto y cultura. Aunque en el territorio español nos pueda parecer extraño, hay quienes usan hasta números para dicha práctica como es el caso del tailandés o del chino mandarín. Algunas de las risas más sorprendentes son las francesas. Estos emplean hasta tres modelos distintos entre los que se encuentran 'héhé', 'hihi', 'hoho'. No obstante los más frecuente es usar siglas como 'MDR' que significa 'muerto de risa'. Una de las más abreviaciones más conocidas son las inglesas con el famoso 'LOL' (Laughing Out Loud) o 'ROFL' (Rolling On The Floor Laughing).

En el caso de nuestro país fronterizo, tanto en Portugal como en Brasil, la risa se escribe 'kkkkk' pero también son utilizadas las abreviaciones 'rsrsrs', que simbolizan la palabra 'riso', es decir, risa en español. También se emplea de modo sarcástico 'rarara'.