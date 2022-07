El misterio de John Dillinger, Enemigo Público Número 1 de Estados Unidos

Dentro de la inmensidad de Estados Unidos, existe una iconografía que se extiende de orilla a orilla, y que ha dejado en el imaginario popular nombres de personas de toda índole. Pistoleros, actrices, reyes del soul, revolucionarios, feministas, millonarios, directores, escritores, delincuentes... Porque, sí, también el crimen condiciona la historia de un país, y más aún si se habla de Estados Unidos, donde se han conocido los casos de ladrones o asesinos más peculiares del mundo, así como los más versionados en el cine, literatura o la televisión. Pues bien, si hay que destacar una de estas figuras, ese es John Dillinger: su fama se debe a la idealización que se ha realizado alrededor de sus técnicas de ladrón, así como por su carácter escurridizo, que siempre le permitía de manera audaz escapar de la policía.

Al nivel de Bonnie y Clyde, Dillinger fue un mito en vida. La Prensa se jactaba de sus crímenes, de la misma manera que los lectores leían estos artículos como si de una novela policíaca se tratase. Fue uno de los ladrones más buscados de su tiempo, y aunque murió joven tuvo tiempo de convertirse en leyenda. Dillinger murió un día como hoy de 1934, cuando salía de un cine con su inseparable gorro de paja y junto a dos mujeres. Llevaba un tiempo siendo perseguido, pues fue declarado Enemigo Público Número 1 de Estados Unidos, hasta que el ladrón fue abatido a tiros por el FBI. No obstante, si bien sus restos descansarían en el cementerio de Crown Hill, en Indiana, sus familiares no cesan a la hora de afirmar que el gánster no murió aquel día, y que en ese lugar fue enterrada otra persona. De nuevo, un misterio alrededor de esta curiosa figura.

Meses antes de que le abatiesen, Dillinger había sido arrestado y encarcelado por el asesinato de un policía de Chicago. No obstante, de nuevo consiguió burlar a las autoridades, y consiguió escapar tras un mes entre rejas. Una vez fuera, no tardó en organizar una banda con la que llegaría a robar 150.000 dólares, lo que acrecentó la prisa por parte del FBI de capturarle, hasta que aquella noche proyectaron en el Biograph Theatre la película “Manhattan Melodrama”. Irónicamente, una cinta protagonizada por Clark Gable en la que un gánster finalmente es ejecutado en la silla eléctrica, y que en español se titularía “Enemigo Público Número 1″.

Sus sonadas fugas, sus valiosos robos y sus peculiares formas de burlarse de la ley, así como su cierto atractivo y su singular perfil, han hecho que Dillinger continúe ocupando un lugar destacado en la cultura popular. Ha sido representado varias veces en el cine: destaca “Enemigos públicos”, cinta en la que le interpretó Johnny Depp, y en la que también actuaron Christian Bale y Marion Cotillard. Asimismo, en cuanto al mundo de la música, desde Arctic Monkeys hasta Elton John le han dedicado canciones o versos de las mismas.