Pigafetta y la primera navegación alrededor del mundo

Y así se escribió la historia…Antonio Pigafetta lo hizo: “Partiendo de Sevilla, pasé por Valladolid donde presenté a la Sacra Majestad de Don Carlos, no oro ni plata, sino cosas para obtener mucho aprecio de tamaño Señor. Entre las cosas, le di un libro, escrito por mi mano, con todas las cosas pasadas, día a día en nuestro viaje (Del libro “Primer viaje alrededor del mundo”. Antonio Pigafetta)

En Vicenza, ciudad en donde nació el cronista italiano, que por sus escritos, entregados al Rey Don Carlos, se conoció semejante travesía, se inauguró la muestra “Non si farà mai più tal viaggio - Nunca más se hará un viaje así”. Es emocionante mirar tan de cerca el manuscrito, del primer viaje alrededor del mundo, del diario realizado por este vicentino, que con su curiosidad por descubrir mundo y el amor por la escritura, dio algo único a la humanidad, convirtiendo estas letras y dibujos, en la fuente principal sobre el viaje de Magallanes y Elcano que describen los puntos del trayecto y detalles que han ayudado a conocer semejante hazaña con su diario de viaje sobre la primera circunnavegación de la Tierra en 1522.

El escrito conservado en la Veneranda Biblioteca Ambrosiana de Milán y ahora expuesto en la ciudad natal del cronista, Vicenza, (Exposición del 6 de Septiembre de 2022 al 8 de Enero de 2023, en la Galleria de Italia en Vicenza), está considerado el testimonio más antiguo de la versión original escrita por Antonio Pigafetta. Este documento histórico, lo exhiben dentro de unas vitrinas que lo custodian, dejando ver, en una de sus páginas, el que es posiblemente el primer mapa de aquellos lugares que habían descubierto.

El estrecho de Magallanes. Antonio Pigafetta. Biblioteca Ambrosiana/Mondadori Portfolio FOTO: Gallerie d'Italia

Pero la muestra no solo emociona al ver el documento de Pigafetta que nos muestra el recorrido que hicieron en 1519 al mando de Magallanes, en el salón contiguo del Palacio Leoni Montanari, sede de la Gallerie d’Italia de Vicenza, uno de los curadores de la muestra, el profesor Andrea Canova de la Università Cattolica del S. Cuore, Facultad de Filosofía y Letras en Milán y Brescia, transmite su emoción cuando me pasea por la exposición y me señala la Carta Náutica de Nuño García de Toreno, que fue el primer cartógrafo de la Casa de la Contratación y comenta: “Esto es posiblemente para nosotros, el descubrimiento más bonito, la carta náutica, creada en 1522 en donde entre otros detalles, el autor reproduce Filipinas y los nombres de las islas. Es el primer testimonio de ese descubrimiento y algo importante: en uno de los extremos se lee en lenguaje castellano: “Fue hecha en la noble villa de Valladolid, por Nuño García de Toreno, piloto y maestro de cartas de navegar de Su Majestad, año de 1522″.

La carta naútica de Nuño García de Toreno de las Indias y las Molucas (Molucche) FOTO: Gallerie d'Italia

“Fue hecha en la noble villa de Valladolid, por Nuño García de Toreno, piloto y maestro de cartas de navegar de Su Majestad, año de 1522″. FOTO: Alicia Romay

Michele Coppola atribuye la permanente y grata relación entre España e Italia a la sensibilidad cultural de ambas naciones y esta exposición en una clara muestra de ello.

Michele Coppola, es el responsable de la Dirección de Arte, Cultura y Bienes Históricos y de las Gallerie d’Italia del grupo bancario Intesa San Paolo y durante la conferencia de prensa llevada a cabo en la sede de Gallerie d’Italia en Vicenza para presentar la muestra sobre el aniversario de la hazaña más famosa del mundo, o una de las más históricas, comentó para La Razón: “Esta es la ocasión perfecta, para mostrar que las Gallerie d’Italia, no solo ésta de Vicenza, en el Palacio Leoni Montanari , se han convertido en una red de lugares conocidos y reconocidos, de instituciones culturales, para difundir la cultura y no solo mostrando las colecciones del banco” confirma y continúa: “estamos relacionados con las instituciones públicas y comités nacionales para las grandes celebraciones en Italia…” subraya. Coppola hace mención en la entrevista concedida a este diario: " que se involucran en proyectos que sirven para contar y valorizar elementos de identidad de la historia de nuestro país, en este caso, de la humanidad en el sentido general” concluye.

Con relación a la capacidad de llevar a cabo un proyecto nada fácil como éste que acaban de inaugurar, el director ejecutivo de Arte, Cultura y Bienes Históricos del grupo bancario Intesa San Paolo destacó en el encuentro con este diario: “Este proyecto nació hace algunos años, en ocasión de los 500 años del primer viaje alrededor del mundo. Desde este punto de vista, hemos sido capaces como Gallerie d’Italia, gracias a la actividad cultural que hacemos, dialogando con las instituciones culturales de Milán, la Ambrosiana, las de Turín y las de Vicenza, a traer a esta sede, los componentes culturales que ayudan a comprender, mirando cada objeto, cada documento, cada libro, que hacen este viaje más extraordinario aún para entenderlo en el tiempo actual” declara.

La pregunta de las preguntas

Así la definió Valeria Cafà, una de los dos curadores de la exposición. Cafà es también conservadora del Museo Correr de Venecia y atendiendo a mis preguntas, esbozó una sonrisa cuando le pregunté sobre la relación que tuvieron Pigafetta y Elcano que la calificó como la pregunta de las preguntas: “porque nosotros que lo hemos estudiado y que hemos revisado cada una de sus notas, nos sorprende la ausencia de la figura de Elcano, pero nos hemos hecho una idea y esta se resume a que han tenido una relación de respeto, porque es verdad que Pigafetta no le otorga a Elcano, en sus escritos, su papel durante la histórica travesía, pero tampoco no hay ninguna mención de manera negativa. Posiblemente se debe a la gran fidelidad que le tuvo a Magallanes y que nunca quiso traicionar su confianza hacia el comandante portugués” confirmó.

Y caminando por la muestra que acogen los regios salones del Palacio Leoni Montanari de Vicenza, se va descubriendo lo que fue esta fantástica aventura, primero con el conocimiento del mundo antes del viaje de Magallanes - Elcano continuando con el esquema de los protagonistas de la nave y más adelante mostrando las diferentes etapas del viaje, su paso por Brasil, la Patagonia, Filipinas, Indonesia y las Molucche y las sala de los cuatro continentes...

Es una muestra que emociona, al recordar la importancia de aquella locura llevada a cabo por hombres, de aquella aventura que sin duda marcó un antes y un después. La locura (o cordura) de 250 hombres de los cuales solo sobrevivieron 18 y que a algunos de ellos les debemos el entender y conocer más el mundo en el que vivimos.