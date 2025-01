¿Y si la fotografía de la niña del napalm fue una farsa? Un documental pone en duda su autoría

Una sola frase ha hecho tambalear los cimientos de una de las fotografías más icónicas del siglo XX, una imagen capaz de hasta detener una guerra como la del Vietnam o hacer caer a presidentes de Estados Unidos. Las palabras en cuestión: "Yo saqué la foto". Y no lo dijo el que hasta ahora era su "padre".

Las pronunció Nguyen Thanh Nghe tras el estreno, en el festival Sundance, de 'The Stringer', de Bao Nguyendonde. Cinta en la que se pone en duda que fuera Nick Ut quien capturó a "la niña del napalm", Kim Phuc. Los nueve años de la chica desnuda y el horror que vivía a su alrededor le sirvió al fotógrafo de AP para hacerse hasta con un Premio Pulitzer. Hasta el Papa le recibió. Sin embargo, ahora la historia puede reescribirse.

El documental, que ha estado dos años investigando el suceso, pone sobre la mesa que no fue Ut el autor del disparo, que él lo hizo desde más lejos. El que estaba a esa distancia fue el conductor del vehículo que llevaba al equipo de la NBC, el vietnamita Nghe.

Según apunta 'The Stringer', la imagen llegó a la agencia sin especificar más que provenía de un "colaborador". Pasa así la pelota al tejado de Carl Robinson, editor de AP en Saigón, que ahora afirma que el jefe de Fotografía, Horst Faas, le ordenó "acreditar la fotografía a Ut".

Por su parte, el proyecto recoge las palabras del fotógrafo vietnamita en las que asegura haber trabajado "duro" para lograr la instantánea, "pero este tipo logró acapararlo todo".

El fotógrafo y ganador del Pulitzer Nick Ut (centro), junto a Kim Phuc (izquierda) AP

Pero no fue solo el equipo de Nguyendonde el que estuvo detrás de la supuesta verdad. La propia agencia también se movió tras la noticia con otra investigación que no sacó nada en claro más que su "sorpresa" con el documental. Por lo demás, el resultado fue la "ausencia de pruebas", aseguran.

Se recupera así la historia de Kim Phuc, que vive en Canadá, donde se exilió tras la guerra y donde “comencé a encontrar la paz y a materializar mi misión de vida, con ayuda de mi fe, mi marido y mis amigos”, contó. Si bien fue criada en una religión politeísta, a los 19 años encontró en una biblioteca una Biblia, la cual no pudo dejar de leer. En 1982 se convirtió al cristianismo evangélico, creyendo en Jesucristo y en el evangelio cristiano. Asimismo, explica que “ayudé a crear una fundación y comencé a trabajar en países asolados por la guerra para brindar asistencia médica y psicológica a niños víctimas de la guerra, así como para ofrecerles, espero, otras alternativas”. Se trata de la Fundación Kim Phúc, así como la activista fue nombrada embajadora de la Buena Voluntad de la Unesco.

Una foto "detestable"

“Nick no solo me cambió la vida para siempre con esa fotografía inolvidable, también me la salvó. Después de tomar la foto, bajó la cámara, me envolvió en un cobertor y me llevó a toda prisa a recibir atención médica. Le estoy eternamente agradecida”, escribía hace dos años en 'The New York Times'. Confesó que creció "detestando" esa imagen: "Pensaba: ‘Soy una niña. Estoy desnuda. ¿Por qué tomó esa foto? ¿Por qué mis padres no me protegieron? ¿Por qué publicó esa foto? ¿Por qué soy la única que está desnuda, mientras que mis hermanos y mis primos sí traen ropa puesta?’. Me sentía fea y avergonzada”.