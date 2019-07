«Influencers" virtuales: La invasión de las "modelos robot"

@bermudaisbae, la mejor amiga de Miquela

Chanel, Proenza Schouler, Prada, Supreme, Vetements u Off-White son algunas de las marcas de ropa con las que @lilmiquela ha posado. También ha lanzado varios temas musicales, algunos de ellos con Harry Bauer Rodrigues, conocido por su nombre artístico Baauer (productor norteamericano de música trap y bass). «Lo perturbador para mí sería, entonces, que el medio puede favorecer formas más y mejor dirigidas de explotación de los afectos de los fans en beneficio de las empresas que creen o alquilen a estos personajes», señala Caro. Como apunta la experta, aunque el personaje es ficticio, los afectos que pretende mostrar en sus imágenes son reales. «Con la aparición de la radio y, especialmente, de la televisión, se comenzó a estudiar las relaciones afectivas y de intimidad que proyectaban algunos miembros de las audiencias hacia personajes de series de televisión o hacia sus ídolos musicales o cinematográficos. Estas relaciones se estudiaron desde la psicología como «parasociales» (Horton & Wohl, 1956), en tanto que podían ser vividas como reales, pero en ellas faltaban elementos básicos que caracterizarían a una relación social, la esencial en estos casos era la inexistencia de reciprocidad en la interacción».

Miquela no interactúa pero al utilizar la misma red social que sus seguidores, éstos pueden dejarle comentarios, aumentando la sensación de proximidad. El usuario sabe que no es real pero como indica Caro «es una elección, un juego que elige jugar: porque le permite sentirse acompañado, porque le entretiene, porque le produce algún tipo de gratificación, en definitiva».

Pero además, estos robots digitales tienen o pueden llegar a tener una función social transformadora. Miquela ha publicado contenidos en defensa de movimientos como el Black Lives Matter o los derechos de personas transgénero. «No diría que mi identidad es colectiva. Soy una artista y he expresado opiniones que son impopulares y que me han costado admiradores», comentó Miquela a la publicación Business of Fashion. ¿Pero y si un día hiciera apología de la tenencia de armas o del terrorismo? Caro no es muy optimista al respecto y señala que «en un contexto en el que el astroturfing ha eclosionado en los medios sociales, me preocupa quién puede alquilar estos perfiles y con qué fines. Porque cuando ves a Miquela con una sudadera Gucci puedes inferir que haya un pago de por medio, pero cuando lo que expresa es una idea o una adhesión, es más fácil percibirlo como parte de los valores del personaje y de sus vivencias».