Ismael Jordi: “Me siento muy identificado con el espíritu aventurero de Julio Verne”

El jerezano Ismael Jordi es uno de los mejores tenores líricos que tenemos actualmente en España. La semana pasada recibía en Palma de Mallorca el premio Ópera XXI al mejor cantante lírico del año por sus papeles en “Los Gavilanes” del Teatro de La Zarzuela; “Doña Francisquita” del Palau de Les Arts de Valencia y “Manon” en el Teatro Villamarta de Jerez. Desde Ámsterdam, donde canta “Maria Stuarda” de Donizetti, Ismael Jordi recomienda “Viaje al centro de la Tierra”, de Julio Verne.

-¿Por qué este libro?

-Porque fue uno de los primeros que me mandaron leer en el colegio. Me gustó mucho y me trae recuerdos muy bonitos de mi infancia y porque me identifiqué mucho con su espíritu de aventura.

-¿Qué encontró en él?

-Me encantó la capacidad de Verne para crear esa fantasía y engancharte en la historia y no sólo con éste, sino con todos los suyos, porque su lectura me abrió la puerta a otros y a investigar sobre él, era un hombre que leía mucho y eso le ayudó a desarrollar su imaginación y todos esos mundos futuristas que adivinó y le hicieron ser un avanzado a su época.

-¿Se identificó con ese espíritu?

-Sí, porque aparte de ser una persona bastante soñadora, me gusta mucho la fantasía y la aventura, tanto en libros como en cine, y eso lo llevo a muchas cosas en mi vida. En cierta manera, mi carrera es una aventura, porque en ningún momento esperaba ser cantante. Me siento muy identificado con ese espíritu aventurero de Julio Verne y así lo siento si veo mi trayectoria, sobre todo al principio. También me gusta viajar, conocer mundos, y libros como “La vuelta al mundo en 80 días” estimulan ese aspecto, algo que afortunadamente puedo hacer por mi trabajo.

-¿Qué otras lecturas prefiere?

-Todo tipo de biografías, de deportistas, escritores o incluso toreros, pero sobre todo, clásicos relacionados con las obras que canto, autores, cantantes, historias…por ejemplo, ahora estoy leyendo “Voces paralelas”, de Lauri-Volpi, me gusta saber la vida de gente a la que admiro.

-¿A quién lo recomienda?

-Evidentemente es una lectura ideal para jóvenes, pero Julio Verne no tiene edad, porque, aunque puedan parecer libros algo desfasados, creo que ayudan a desarrollar la mente y estimulan la imaginación.