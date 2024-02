Jesús Carrasco gana el Premio Biblioteca Breve por su obra "Elogio de las manos"

Siguiendo la estela de Juan Marsé, Guillermo Cabrera Infante, Agustín Fernández Mallo, Elena Poniatowska o Elvira Lindo, entre otros, el escritor Jesús Carrasco es el nuevo ganador del Premio Biblioteca Breve en su edición número 66 gracias a la obra "Elogio de las manos". El jurado, formado en esta ocasión por Rafael Arias, Pere Gimferrer, Lola Pons, Elena Ramírez y Rosario Villajos, destacó esta obra entre los 772 originales presentados este año a la edición del premio organizado por Seix Barral y que se hizo público hoy en un acto celebrado en el Museu Marítim de Barcelona.

"Elogio de las manos" nos lleva hasta el año 2011, cuando el narrador de la obra y su familia se trasladaron a una vivienda en estado casi ruinoso en un pequeño pueblo situado en Cádiz. Un acuerdo con el propietario les permitiría hacer uso de ella mientras él encontraba financiación para poder construir en ese lugar unos apartamentos. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que esa casa desapareciera. Pero, a medida que pasaba el tiempo, en los siguientes años, la familia pasó largos periodos en la misma, encargándose ellos mismos de las reparaciones, hasta convertirla en un lugar en el que se puede vivir. Esa casa se convirtió en hogar, pero también en punto de encuentro para amigos, además de con animales, como una docena de gallinas, varios caballos y burros, dos perros y algún rato. Se entregaron a esa casa, pero sin olvidar que algún día llegarían las máquinas excavadoras que acabarían con todo.

Para el jurado estamos ante "una celebración de la vida, de la naturaleza, del amor por la familia y los amigos. Una novela tan extraordinaria como la peripecia de sus protagonistas". En palabras de Elena Ramírez es "la novela de la vida de Jesús Carrasco" mientras que Pere Gimferrer la calificó como "obra de arte". Carrasco aseguró que la escritura es una actividad solitaria, "pero una cosa es escribir y otra cosa es escribir novelas", apuntó. El escritor dedicó el premio tanto a su mujer como al dramaturgo Juan Mayorga. Por otra lado añadió que en esta obra plantea al lector que "en el espacio cercano, en lo que tenemos a mano, suceden las cosas decisivas de la vida. Es una novela que sucede dentro de una casa con lo que tenemos más a mano".

El escritor reconoció que la novela "surge con el título. Si hay algo que no me cansa es trabajar con las manos. Si pudiera levantarme a las cinco de la mañana me podría ir feliz a trabajar en una carpintería". "El trabajo en las manos es algo que siempre ha estado en nuestra familia como algo digno", añadió para decir que "era cuestión de tiempo que llegara una novela así". También se definió como hijo del medio rural, "una etiqueta que entiendo que se use. Me siento cómodo en ella, pero es al final el texto el que habla por sí solo". Por otro lado, Jesús Carrasco no ocultó que "Elogio de las manos" "cabe en el contexto de lo que se ha llamado España vaciada". Tampoco se deja de lado el hecho de "mirar a la muerte a la cara" en las páginas de esta obra que apuntó como "novela doméstica".

Nacido en Olivenza (Badajoz) en 1972, con su primera novela, “Intemperie” (Seix Barral, 2013), logró un imponente éxito tanto de público como de crítica, incluso fuera de nuestras fronteras, logrando el Premio Libro del Año otorgado por el Gremio de Libreros de Madrid, el de Cultura, Arte y Literatura de la Fundación de Estudios Rurales, el English PEN Award y el Prix Ulysse a la Mejor Primera Novela. Quedó finalista del Premio de Literatura Europea en Holanda y del Prix Méditerranée Étranger en Francia. “Intemperie” fue publicada en veintiocho lenguas y llevada al cine por Benito Zambrano. Su segunda novela, “La tierra que pisamos” (Seix Barral, 2016), fue galardonada con el Premio de Literatura de la Unión Europea. Su siguiente libro, “Llévame a casa” (Seix Barral, 2021), ganó el XVII Premio Dulce Chacón de Narrativa Española y el Premio Casino de Santiago.

"Elogio de las manos" llegará a las librerías el próximo 6 de marzo.