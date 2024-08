De Lady Gaga a Brad Pitt: estrellas y claves de la Mostra de Venecia que abre Tim Burton

Tras la edición de 2023 ensombrecida por la huelga de actores de Hollywood, estrellas como Lady Gaga, Brad Pitt o Angelina Jolie -por separado- regresarán este año al festival de Venecia, que se inaugurará el próximo miércoles con la proyección, fuera de competición, de "Bitelchús, Bitelchús" de Tim Burton. Michael Keaton, Winona Ryder, Jenna Ortega o Mónica Belluci, protagonistas de la secuela de la popular comedia de terror de 1988, serán algunos de las primeros en desfilar por la alfombra roja de la Mostra en su edición número 81, que se prolongará hasta el 7 de agosto.

Será entonces cuando se desvele el palmarés, encabezado por el León de Oro, al que aspiran 21 películas, entre ellas "La habitación de al lado" de Pedro Almodóvar, "Queer" de Luca Guadagnino, "María" de Pablo Larraín, "Joker: Folie a deux" de Todd Phillips o "I'm still here" de Walter Salles. De su mano llegarán Julianne Moore y Tilda Swinton, protagonistas del primer filme en inglés de Almodóvar; Daniel Craig que promete sorprender en "Queer"; Angelina Jolie con el "biopic" de María Callas de Larraín; o Lady Gaga y Joaquin Phoenix en la secuela de "Joker".

También se espera a Nicole Kidman y Antonio Banderas, con el thriller erótico "Babygirl"; a Úrsula Corberó junto a Nahuel Pérez Biscayart y Daniel Giménez Cacho en "El jockey", del argentino Luis Ortega; a Jude Law y Nicholas Hoult con "The order" de Justin Kurzel y a Adrien Brody y Felicity Jones en "The brutalist".

A todos ellos se sumarán dos de las estrellas masculinas con más solera de Hollywood: Brad Pitt y George Clooney, que recuperan su fructífero "bromance" en la comedia de acción "Wolfs", de Jon Watts, fuera de competición. España estará también representada en la sección competitiva Horizontes, la segunda más importante del certamen, con 'Marco', de Aitor Arregi y Jon Garaño, los directores de "Handía" o "La trinchera infinita". Eduard Fernández dará vida a Enric Marco, el hombre que hizo creer al mundo que había sido prisionero en un campo de concentración nazi.

De Cuarón a Sorogoyen, series de autor y documentales

Aunque ya hace años que la Mostra se abrió a las series de televisión -por ella pasaron "Mildred Pierce" de Todd Haynes en 2011 o "The young pope" de Sorrentino en 2016-, en esta ocasión adquieren mayor protagonismo. Cate Blanchett se ha aliado con el mexicano Alfonso Cuarón en "Disclaimer" ("Observada"), un thriller psicológico de Apple TV; el español Rodrigo Sorogoyen presentará 'Los años nuevos' (Movistar+), con Iria del Río y Francesco Carril en el reparto.

Thomas Vinterberg debuta en las series con 'Families like ours' y Joe Wright adapta la novela de Antonio Scuratti "M. El hijo del siglo" con Luca Marinelli como protagonista. En el capítulo de documentales, habrá una mirada a conflictos bélicos latentes como Oriente Medio y Ucrania. El israelí Amos Gitai trata de entender las razones de todas las guerras en 'Why war'; la rusa Anastasia Trofimova ha rodado en el frente 'Russian at War' y la ucraniana Olha Zhurba propone 'Songs of Slow Burning Earth'.

Por otro lado, Andres Veiel ha tenido un acceso sin precedentes al archivo de Leni Riefensthal para rodar una película sobre su relación con el régimen nazi y Asif Kapadia, ganador de un Oscar por su documental sobre Amy Winehouse, presentará "2073". En el capítulo musical, habrá ración doble de Beatles: Kevin McDonald estrenará "One to one: John and Yoko", centrado en los conciertos de la pareja tras la ruptura de la banda y el rumano Andrei Ujica, "Things we said today", en torno a la llegada a Nueva York de los de Liverpool en 1965. Además, Alex Ross Perry presentará un filme sobre Pavement, banda emblemática del indie californiano.

Premios de honor para Sigourney Weaver y Peter Weir

Sigourney Weaver, que ya tiene un Premio Donostia y un Goya de Honor, recibirá este año uno de los Leones de Oro honoríficos de la Mostra, por una trayectoria como actriz y productora en la que destacan títulos como "Gorilas en la niebla", "Armas de mujer" o la saga "Alien". El otro será para el cineasta australiano Peter Weir, autor de películas como "El show de Truman" (1998), "El club de los poetas muertos" (1989) o "Master and Commander" (2003).