Lewis Capaldi, cabeza de cartel del DCODE 2023

El escocés Lewis Capaldi será el cabeza de cartel en el festival DCODE 2023, que se celebrará el 9 de septiembre en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), y que acogerá a otros artistas como Carolina Durante, Cariño, Miss Cafeína o Tom Odell. La organización, mediante un comunicado, ha desvelado los principales nombres de los artistas que participarán en el evento con más de 14 horas de música en directo, aunque añaden que "todavía se sumarán varias sorpresas" al cartel.

De esta manera, Lewis Capaldi actuará en su único concierto en Madrid, donde descubrirá parte de su nuevo álbum, "Broken by desire to be heavenly sent", cuyo lanzamiento será este viernes, 19 de mayo. Asimismo, DCODE también será la única fecha para Zahara en la capital, así como el lugar elegido por Carolina Durante para cerrar su gira. Junto a ellos estarán Miss Cafeína presentando su EP, "Shanghái Baby"; los canadienses Mother Mother, creadores de fenómenos virales como "Hayloft", "Burning Pile" o "Arms Tonite"; el pop de Cariño, y el trío rock de Sexy Zebras.

Próximamente se anunciará la programación de DCODE KIDS, ubicado en una zona arbolada y alejada de los principales escenarios, donde padres y niños podrán descansar, bailar en conciertos pensados solo para ellos y participar en juegos y actividades coordinadas por monitores infantiles. Como cada año, los menores de 10 años podrán acceder gratis al festival. Las entradas para el festival saldrán a la venta este viernes a partir de las 10.00 horas. En esta edición, también estará presente Foodland, el espacio con 'food trucks' con gastronomía nacional e internacional con opciones veganas, vegetarianas y sin gluten