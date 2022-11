Carlos Pacheco, la última gesta del héroe

El dibujante gaditano Carlos Pacheco (San Roque, Cádiz, 1961) ha sido el dibujante de cómics de superhéroes más importante de nuestro país. Su trabajo atrajo el interés tanto de Marvel Comics como DC Comics, las dos principales editoriales norteamericanas. Para ellas ha trabajado en series y personajes tan importantes como Los 4 Fantásticos, Patrulla-X, Capitán América, Superman, Batman, Green Lantern o Liga de la Justicia. Pero también tuvo tiempo para crear, junto al prestigioso guionista Kurt Busiek, la que quizás fuese su serie más personal: «Arrowsmith».

Pero Carlos destacó por encima de todo por su arrolladora personalidad, su simpatía y una prodigiosa memoria con la que relataba, con esa gracia gaditana, un sinfín de anécdotas. Su muerte ha llegado apenas dos meses después de anunciar que le habían detectado esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Una muerte, injusta como todas, pero que ha cogido por sorpresa a todos los aficionados. Porque si algo caracterizó a Pacheco era la simpatía que le tenía todo el mundo. Imposible resistirse a esa potente voz, abrazos de oso y sonoras carcajadas. Un autor respetado en nuestro país y admirado en todo el mundo.

Carlos Pacheco cursó la carrera de Biología en Sevilla, compaginando inicialmente la docencia con la realización de portadas para las ediciones españolas de los cómics Marvel de Planeta de Agostini en los años 80. En 1993 trabajó para la división británica de Marvel y un año después, debutó en el mercado norteamericano dibujando la serie «The Flash» de DC Comics. Este trabajo no pasaría desapercibido para Marvel, que lo fichó en exclusiva para que dibujara sus principales series. Años después pasaría nuevamente a DC Comics, alternándose entre ambas editoriales. Aunque nunca escondió su amor por los personajes Marvel. Especialmente, por «Los Vengadores».

El ingenio y talento del gaditano Carlos Pacheco atrajo el interés de Marvel y de DC Comics FOTO: La Razón La Razón

El pasado mes de abril anunció un año sabático tras más de 30 años de ininterrumpida carrera. Desde hacía un tiempo había notado unas molestias que no acababan de remitir. Poco después anunció que sufría ELA. Un mazazo para todos, aunque él se lo tomaba con ese humor gaditano tan característico. «Es lo que hay y es a lo que hay que enfrentarse. Es un inesperado giro de guion en mi vida, cierto es, pero que no hace que me siga sintiendo afortunado por todo lo vivido, por las experiencias que he tenido, los logros conseguidos y las personas con las que he tenido la fortuna de cruzarme. En definitiva, una vida que ha ido más allá de los sueños más locos de aquel chaval que un día fui», dijo cuándo dio a conocer su enfermedad.

Nombrado Hijo Predilecto de San Roque en 2001, el alcalde de la población, Juan Carlos Ruiz Boix, lo ha calificado como «héroe», decretado dos días de luto oficial, a la vez que ha anunciado la instalación de la capilla ardiente en el Palacio de los Gobernadores.

La Asociación de Autores de Cómic de España (AACE) hace apenas una semana reconoció su brillante trayectoria con un premio. Ha sido su último premio de una larga lista de galardones. Porque Carlos Pacheco tuvo el raro privilegio de ser reconocido en vida. Tanto en nuestro país, cómo en todo el mundo. Y es que su trabajo nunca pasó inadvertido. Y desde hoy, será eternamente reconocido. Gracias Carlos por tanto. Un abrazo allí dónde te encuentres.