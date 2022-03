Subastado por 2,4 millones de dólares el primer número de Marvel Comics

No estamos ante un récord absoluto, pero tampoco anda muy lejos. Ya sabemos que los ejemplares únicos de los cómics son uno de los objetos que mayor interés suscitan entre los coleccionistas. Y si es de superhéroes, todavía más. ¿Quién de ellos no quiere tener el número en el que tuvo lugar la primera aparición de Spider-Man, Batman o Superman?

Pues bien, un hombre de 40 años que se ha mantenido en el anonimato acaba de adquirir por 2,4 millones de dólares “el cómic con el que empezó todo”. Y nunca mejor dicho. Se trata del Marvel Comics #1, considerado la primera creación de Marvel. No obstante, este número fue lanzado en octubre de 1939 por Timely Comics, que con los años sí acabaría convirtiéndose en Marvel. En él aparecen por primera vez La Antorcha Humana original y Namor el Sub-Marinero.

Marvel Comics #1 FOTO: Marvel Comics

Hace tres años, el mismo ejemplar se subastó por 1 millón de dólares. Anda que no se ha revalorizado. Pero, además, hay otra razón por la que este tebeo es todavía más especial: en su interior cuenta con notas de pago que anotó Lloyd Jacquet, el editor. Y una anécdota: según The New York Times, el vendedor se deshizo del cómic porque “quería comprarse una casa”. Una “casa” se queda corto con lo que se podrá comprar.

A pesar de los 2,4 millones de dólares embolsados, no es lo máximo que se ha pagado por un cómic. Hace tan solo unos meses un hombre pagó 3,36 millones solo por la página número 25 de “Secret Wars”(1984), en la que Spider-Man aparece vestido por primera vez con el traje negro, la antesala de la aparición del villano Venom.