¿Spider-man o Superman?, ¿Cuál es el cómic más caro de la historia?

Los fanáticos de los cómics siempre han sido bastante hooligans. O se está con Marvel... o se está con DC. En los últimos años, el duelo entre las marcas se trasladó al mundo del cine, donde el campeón indiscutible en recaudación ha sido el universo cinematográfico de Marvel, copando el podio con los 2.798 millones de dólares generados por Los Vengadores: Endgame. Sin embargo, los de DC también cosecharon grandes éxitos, entre los que hay que destacar -sobre todo- las películas del Batman de Christian Bale y Christopher Nolan... que ya pueden ser consideradas como auténticos clásicos del cine de superhéroes.

La rivalidad se trasladó también a la televisión, donde ambos universos también están muy bien representados con series como The Punisher, Jessica Jones, Peacemaker, etc. Pero si hay un campo de batalla definitivo para dirimir las diferencias entre ambos universos, ese no puede ser otro que aquel que les vio nacer: los comics.

¿Cuál se ha vendido más caro?

Superman es mejor que Spiderman en todos los sentidos de la palabra. El personaje de DC es tan duro, tan rápido y tan fuerte que hubo un momento en el que se hizo necesario inventarse una misteriosa piedra llamada Kriptonita, que hacía que Superman perdiese sus poderes. Era la única forma que Jerry Siegel (creador de Superman) encontró para darle un poco de tensión a la historia... ese es un problema que nunca tuvo Spider-man.

Portada del primer número de "Action Comics", donde se presenta por primera vez al personaje de Superman | Fuente: DC Comics FOTO: DC Comics

Stan Lee aprendió muy bien la lección. Y por eso creó al hombre araña como un personaje vulnerable. Era tan “humano” que cualquier villano mínimamente poderoso podía ponerle en un aprieto... y eso a los fans de los comics les encanta. Con su encanto y con su tonto sentido del humor, Spider-Man y su alter ego, Peter Parker, se convirtieron rápidamente en el superhéroe más querido... incluso más que Superman.

Ahora bien, no es lo mismo ser querido... que valorado. O al menos no lo es cuando estamos hablando del precio de los comics. En este terreno, parece que la antigüedad es un elemento determinante. Y es que, es difícil de creer cuando miramos la cara de Henry Cavill (el último actor que ha interpretado a Superman), pero el hombre de acero tiene ya más de 86 años, desde que debutó con su con su primer número en el mes de junio de 1938.

Número quince de Amazing Fantasy, donde aparece por primera vez Spider man | Fuente: Marvel Comics

Por eso, cuando el mes de abril del año 2021, se subastó el “Action Comics #1″ (el número en el que Superman se presentaba por primera vez ante el público),... este alcanzó la asombrosa cantidad de 3,25 millones de dólares. Bastante lejos de los 1,1 millones de dólares que costó el número 15 de “Amazing Fantasy” de agosto de 1962, que es el episodio en el que el hombre araña apareció por primera vez y es el cómic más valioso del universo Marvel. En conclusión, aunque Marvel pueda vencer a DC en otros muchos, Superman siempre seguirá siendo el primero.