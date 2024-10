Alberto Cerezuela, fundador de Círculo Rojo: «Estamos democratizando el mundo de la edición»

Su pasión por los enigmas y misterios llevó a Alberto Cerezuela en 2007 a escribir un libro sobre su tierra, Almería, que nadie le quiso publicar, pero este rechazo, lejos de disuadirlo, lo llevó a buscar soluciones, «tenía mucho trabajo y tiempo invertido y decidí hacérmelo yo mismo». Imprimió 400 ejemplares que se agotaron en 12 días y ese mismo año vendió unos 7.000. «Pensé que habría más gente en la misma situación y en 2008 fundé Círculo Rojo», una editorial pionera que ha transformado profundamente el sector de la autoedición. «El método funcionó, comencé con 3 o 4 libros y ahora publicamos más de 3.000 títulos al año, no sólo de autores noveles o rechazados, también de escritores ganadores y finalistas de premios conocidos –explica Cerezuela–. La autoedición era un tema tabú y las editoriales convencionales estaban en contra, pero hoy es una realidad y con unos niveles de calidad similares y yo me siento orgulloso porque Círculo Rojo ha tenido buena culpa de esto», significa.

¿Cómo ha conseguido profesionalizar la autoedición?

Primero por el equipo humano, somos veinte personas amantes de los libros entre correctores, maquetadores, diseñadores, ilustradores, editores y departamentos como el de valoración –porque no publicamos cualquier cosa que nos llegue–, marketing y distribución, es un proceso totalmente asesorado y personalizado desde que nos mandan el libro hasta su distribución y venta en librerías.

¿Autoeditarse es sinónimo de «todo vale»?

No todo, tenemos filtros de calidad y esa es una de nuestras garantías, es nuestro sello, con nosotros publican finalistas del Premio Planeta, periodistas y gente muy conocida mediáticamente, como Elena Furiase, Almudena Cid, Christian Gálvez o Iker Jiménez, y queremos cuidar esto, tenemos un departamento que valora continuamente lo que recibimos y, si no pasa nuestro filtro, no publica. Esto ocurre a un 60% de las propuestas que llegan. Si aceptáramos todo duplicaríamos el negocio, pero queremos que quien esté bajo nuestro paraguas sepa que Círculo Rojo es calidad, bagaje y un catálogo cuidado.

¿Qué importancia tiene la distribución?

Es el punto clave, el más importante de todos y nuestra gran baza, tenemos un acuerdo en exclusiva con Logista Libros y Lantia, distribuidoras de Planeta, es decir, nuestros libros pueden estar en cualquier librería de España, Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés…y tienen alcance internacional a través Amazon y la distribuidora Buscalibre en Sudamérica, y eso no lo puede alcanzar ninguna empresa de autoedición, por eso somos pioneros, para nuestros escritores noveles, poder presentar sus libros en Casa del Libro es todo un hito.

También en ferias del libro, ¿no?

Efectivamente, algo que antes era impensable, tenemos acuerdos con muchas de ellas, en Sant Jordi hemos tenido más de 200 escritores firmando al lado de los grandes, también en Murcia, Almería, Málaga, Granada…Madrid tiene vetada la autoedición, pero aun así, hemos llevado a 100 autores a firmar, de otra forma, buscando resquicios, pero lo hemos conseguido.

¿Cuándo un autor les deja un libro, qué les deja además?

Para mí es el trabajo más bonito que existe, viviendo rodeado de libros, de escritores, de historias, pero tenemos una responsabilidad enorme porque trabajamos con los sueños de la gente, además de su libro, un autor deja parte de su vida, una ilusión, por eso tratamos con tanta delicadeza cada proyecto, yo también escribo y sé lo importante que es un libro, es como un hijo y tienes que saber bien a quien dejarlo, opciones de autoedición hay muchas, pero no todos ofrecen lo que nosotros. No somos los más baratos, pero quien nos llama valora toda esa aventura y el proceso global personalizado que conlleva y eso no tiene valor, por eso me gusta que nos elijan, no por barato, sino por bueno.

¿Hay editoriales que quieran publicar a escritores que previamente rechazaron?

Eso lo vemos a diario, incluso hay editoriales que vuelven a mandar la novela que rechazaron, ya editada por nosotros, y les hacen una contraoferta. Con este sistema hemos revolucionado el sector porque todas las bases o jerarquías que había han caído un poco, estamos democratizando la edición, antes había muchos autores que quedaban fuera y ya no, pero también hay escritores importantes que deciden autoeditarse con nosotros porque sacan mayor rendimiento a su libro, los derechos de autor son siempre suyos y los porcentajes de ganancias son mayores que en editoriales convencionales.

La gala de entrega de premios es también un hito de Círculo Rojo.

Mañana 11 de octubre tendremos la undécima edición en el Auditorio de Roquetas de Mar, son 1400 personas y hace meses que no quedan localidades, es un evento muy especial, porque además de ser los primeros premios literarios en la autoedición, participan muchas personalidades del mundo mediático y de la cultura para reconocer a nuestros escritores, distribuidos en nueve categorías –novela, poesía, investigación…– con tres nominados en cada una. La magia está en que vienen todos sin saber el veredicto y el ganador se entera en ese momento, eso fomenta momentos espontáneos de felicidad y explosiones de alegría impagables. La presenta el actor Jesús Olmedo y será retransmitida en directo por Canal Sur, damos 2.000 euros al ganador de cada categoría y un premio especial de 7.000 al mejor libro. Es la noche mágica para cualquier escritor autoeditado.