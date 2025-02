Arranca el juicio por intento de asesinato a Salman Rushdie

está acusado de intento de asesinato y agresión ante lo ocurrido en Chautauqua, en 2022. En agosto de aquel año, el autor iba a dar una conferencia, pero finalmente tuvo que ser trasladado al hospital en helicóptero. Matar presuntamente El juicio por el intento de asesinato al escritor Salman Rushdie debería haberse celebrado en enero de 2023. Fue pospuesto en dos ocasiones: en un primer lugar, hasta octubre del mismo año, y en un segundo lugar hasta febrero de 2025. Esta semana ya arranca el polémico juicio, en el que Hadi Matar, de 26 años,, en 2022. En agosto de aquel año, el autor iba a dar una conferencia, pero finalmente tuvo que ser trasladado al hospital en helicóptero. Matar presuntamente apuñaló a Rushdie diez veces en el abdomen y el cuello, perdiendo el escritor la vista de un ojo y sufriendo daños en el hígado y los nervios.

Ahora, parece que todo está listo para que el juicio se celebre, esperándose que tenga una repercusión a nivel internacional. El juicio se celebrará en Mayville, al norte del estado de Nueva York, y comienza este martes con la selección del jurado. La primera vez que se pospuso se debió a que la defensa del acusado solicitó el manuscrito de las memorias de Rushdie, tituladas "Cuchillo", y se volvió a cambiar de fecha al apelar un cambio de sede, pues la defensa argujmentó que no se podía hallar un jurado imparcial en el condado de Chautauqua.

"no vamos a entrar en este tema". Se espera que Rushdie testifique, así como Henry Reese, cofundador de la Ciudad de Asilo de Pittsburgh, lugar que otorga santuario a escritores exiliados bajo amenaza de persecución, y quien el autor asegura que le ha ayudado a salvar su vida. En cuanto a la fatua promulgada contra el escritor, han asegurado los fiscales que

"Tenía un corte justo en el cuello, pero no parecía haber cortado la arteria. Tenía tres puñaladas en el torso, pero no alcanzaron el corazón. Eso es lo que llamamos buena suerte", explicó Rushdie a la CBC Radio poco tiempo después del ataque. En "Cuchillo", también describió el ataque: "La muerte venía hacia mí. Me pareció anacrónico", hablando de su atacante como "una especie de viajero en el tiempo, un fantasma asesino del pasado".

Por su parte Matar, nacido en EE UU pero con doble nacionalidad libanesa, enfrenta también cargos federales relacionados con terrorismo, incluido el de proporcionar "apoyo material y recursos" al grupo Hezbollah. Se declaró inocente de ambos cargos, y llegó a decir al "New York Post" que "no me gusta esa persona [Rushdie]. No creo que sea una buena persona. Es alguien que atacó al Islam. Atacó sus creencias, sus sistemas de creencias".