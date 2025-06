Camilo José Cela: "Me proclamo feminista y me gustaría verlas sublevadas"

La relación de Camilo José Cela con escritoras y artistas, una faceta poco conocida del Premio Nobel de Literatura, protagoniza una exposición en Santiago de Compostela que reúne materiales como cartas, fotos y libros dedicados que el autor intercambió con sus coetáneas.

El claustro alto del Pazo de Fonseca acoge desde este fin de semana la muestra, titulada 'Me proclamo feminista', en alusión a la respuesta que dio el escritor en una entrevista en 1962 para el diario 'Arriba', cuestionado sobre qué opinaba acerca de la mujer de la época.

Inauguración de la exposición 'Me proclamo feminista. La relación de Cela con las escritoras y artistas do su tempo' Lavandeira jr Agencia EFE

"La mujer en España sigue siendo una esclava. Probablemente -y salvo excepciones- tampoco ha querido dejar de serlo jamás. Entre Calderón de la Barca y los párrocos han conseguido que la mujer española no sea más que un ornamento de la ficticia vida social. Es triste, pero es cierto. Me proclamo feminista y me gustaría verlas sublevadas", respondió.

La frase llamó tanto la atención al equipo de la Fundación Pública Camilo José Cela que decidieron empezar a investigar la relación que tuvo con las mujeres, que era muy diferente de la imagen que el público tiene del escritor, aseguran: "Se dio esa imagen de Cela erróneamente. Hay que contextualizar la historia. Cela nació en el año 1916", ha defendido en declaraciones a EFE una de las comisarias de la exposición, Lourdes Regueiro, coordinadora de actividades culturales de la Fundación, que señala que dentro de ese contexto el escritor "fue un adelantado a su tiempo".

Colegas de profesión

Cela consideraba a las escritoras y otras artistas colegas de profesión y trabajadoras, no "mujeres que tenían que estar metidas en casa", ha explicado Regueiro, que relata que su relación con ellas fue de "muchísima amistad", como ocurre con María Zambrano, con quien tiene "cartas preciosas".

El escritor gallego, nacido en Iria Flavia, en Padrón (A Coruña), tuvo mucha relación con las Sinsombrero, como se denomina a las españolas que pertenecieron a la Generación del 27 y que fueron relegadas al olvido durante décadas.

Camilo José Cela, durante su viaje por el Pirineo de Lleida Ediciones 98

A muchas las conoció a través de sus maridos, también miembros de la Generación del 27, como María Teresa León -casada con Rafael Alberti- o Concha Méndez -pareja de Manuel Altolaguirre-; pero para él no eran "la mujer de" sino "escritoras y colegas de profesión", ha insistido Regueiro.

También ofreció su revista Papeles de Son Armadans para que colaborasen, sobre todo a las exiliadas, y que sus textos fuesen de nuevo publicados en España, como Rosa Chacel.

Apoyó el ingreso de las mujeres en la Real Academia Española, con su voto a las candidaturas de Carmen Conde y Ana María Matute, y mantuvo una fuerte relación con escritoras gallegas como Gloria Fuertes, a quien le unía una amistad.

Más de 100.000 cartas

"He editado 30 libros de poesía y los escritores y los críticos nunca se han preocupado de mi obra. Has tenido que ser tú, Premio Nobel, Rey de la Literatura Universal, el que diga al mundo que tengo 'ángel'. ¡Gracias jefe!", le escribió Fuertes en una carta de 1993 expuesta en la muestra.

Las amistades de Cela no se limitan a las letras, y en la exposición se exhiben cartas y obsequios de figuras de otras artes como Rocío Jurado, Sara Montiel o Irene Gutiérrez Caba.

El otro comisario, Iván Rodríguez, bibliotecario de la Fundación, ha explicado a EFE que la exposición es apenas una "pequeña selección" del acervo de la entidad, uno de los más ricos del mundo: "Tenemos muchas colecciones, como la de botellas, un epistolario de más de 100.000 cartas".

A la inauguración de la muestra, abierta hasta el 4 de julio, han acudido la vicerrectora de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Santiago de Compostela, Pilar Murias Fernández, y el conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud y presidente de la Fundación Pública Camilo José Cela, José López Campos, entre otros.