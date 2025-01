Diez frases inspiradoras de Rudyard Kipling en su 160 cumpleaños

nació en Bombay el 30 de enero de 1865, hace hoy 160 años. Se desempeñó en el relato, la poesía y la novela. Su vida y obra, marcadas por los estimulantes años en la India y los apacibles inviernos europeos, se plasman en una miscelánea de pequeñas y bellas historias, poemas sobre la vida colonial y numerosos relatos para niños. El escritor británico Rudyard Kipling , autor de 'El libro de la selva',. Se desempeñó en el relato, la poesía y la novela. Su vida y obra, marcadas por los estimulantes años en la India y los apacibles inviernos europeos, se plasman en una miscelánea de pequeñas y bellas historias, poemas sobre la vida colonial y numerosos relatos para niños.

En su temprana niñez, vivió en Bombay (India), pero su familia, contraria a que se educase en las colonias, decidió internarlo en un instituto en Londres. De regreso a Lahore, trabajó como periodista. A los veintidós años publicó el primer volumen de narraciones, 'Plain Tales from the Hills' (1887), al que siguieron, entre otros: 'Many Inventions' (1893), 'The Day’s Work' (1898), Traffics and Discoveries (1904) y A Diversity of Creatures (1917).

Aunque sin duda, su libro más aclamado es 'Kim', donde a través del hilo conductor de las aventuras de un muchacho ofrece un cuadro clásico de los aspectos más pintorescos de la India. Viajó por Asia y Estados Unidos, donde posteriormente vivió durante un breve período. Finalmente se estableció en Inglaterra. En 1907 recibió el Premio Nobel de Literatura . Dejó más de una sentencia para el recuerdo que podemos espigar entre sus libros:

"Toma problemas prestados, si te lo dicta tu naturaleza, pero no los prestes a tus vecinos".

"Nunca he cometido ningún error en mi vida; al menos, ninguno que no haya podido justificar después".

"Las palabras son la más potente droga utilizada por la humanidad".

"No hay mayor placer que el de encontrar un viejo amigo, salvo el de hacer uno nuevo".

"La intuición de una mujer es más precisa que la certeza de un hombre".

"Seis honrados servidores me enseñaron cuanto sé; sus nombres son cómo, cuándo, dónde, qué, quién y por qué".

"Si encomiendas a un hombre más de lo que puede hacer, lo hará. Si solamente le encomiendas lo que puede hacer, no hará nada".

"Siempre he preferido pensar bien de todo el mundo; evita muchos problemas".

"¿Qué sabe de Inglaterra quien solo conoce Inglaterra?".

"Los peores embusteros son nuestros propios temores".