Hay literatura romántica para rato con Mercedes Ron

El amor estremece, confunde, ahoga, ilusiona, reconforta. Es un sentimiento por el que soñamos despiertos, o por el que dormimos llorando. Y que no deja títere sin cabeza. Dice Mercedes Ron que «el amor mueve el mundo, sus historias nos envuelven a todos. Yo soy una romántica empedernida, y busco que la gente también se emocione, que desconecte y se evada con el amor». Es por ello que defiende que «la literatura romántica ha funcionado siempre, y sigue haciéndolo», y por lo que continúa publicando obras en este tono, que no hacen más que sumar ejemplares vendidos. Ron, que ha seducido a más de un millón de lectores con las sagas «Culpables», «Enfrentados» o «Dímelo», ahora ha estrenado nueva serie literaria, esta vez bajo el nombre de «Bali», y con la que acaba de arrancar publicando el título «30 sunsets para enamorarte» (Montena).

Cuando se trata de Mercedes Ron, hay amor para rato, y este nuevo oleaje de pasiones y sentimientos nació «durante la pandemia, cuando estuve cuatro meses en Bali», recuerda. Fueron una semanas en las que «no me maquillé, no me peiné, iba descalza, y fui feliz. Me di cuenta de que no hace falta complicarse la vida para estar en paz con uno mismo. En la sencillez está todo». Y así nació esta nueva novela, articulada entre choques culturales, deseos inesperados y la naturalidad de la vida terrenal. «Nikki es de la isla, una chica natural, muy conectada con los animales y el agua. Alex es inglés, empresario, piloto de aviones. No tienen nada que ver», explica Ron sobre sus personajes, a quienes, sea cual sea el libro, «me gusta poner en peligro. El misterio y la intriga aparecen al final de cada novela y les pone a prueba». De esta forma, en «30 sunsets para enamorarte», ambos protagonistas tienen tan solo los atardeceres de un mes para estar juntos, un periodo en el que viven «un romance para el que ninguno está preparado».

Experiencia vital

Las historias de Ron nacieron en Wattpad, donde fue publicando capítulos de su primer libro, «Culpa mía» y donde, posteriormente, se multiplicó el fenómeno que ahora le rodea. Con esto, y aún pudiéndola definir como una escritora «made in Internet», no ve amenaza ninguna en los arrolladores avances actuales de la tecnología. Es decir, en la Inteligencia Artificial: «Ninguna máquina va a tener la sensibilidad de una persona viva. Se podrá utilizar, a nivel literario, como una herramienta, pero no es una amenaza, porque no tiene lo que tenemos los autores, que es la experiencia vital». Por ello, apunta que la mayor presión que recibe no tiene nada que ver con estos avances, sino que es algo más palpable, más cercano. «Mi presión aumenta cuando va creciendo el número de ejemplares vendidos. Da mucho miedo, pero a la vez me hace muy feliz. Hace que intente superarme cada vez más», explica.

El de Mercedes Ron es, por tanto, un ejemplo no solo de que la literatura romántica está más viva que nunca, sino que también lo está la juvenil. «Claro que leen los jóvenes. Estamos asistiendo a un momento increíble, porque hay una revolución de lectores y escritores jóvenes en potencia», asegura la escritora. Y lo ve como algo significativo y positivo, «porque con todas las distracciones que hay actualmente, sean en las redes sociales o con las series, que haya gente que siga leyendo me parece increíble. Aunque no me sorprende, porque yo de adolescente también viví algo similar. También supe lo que te puede llegar a marcar un libro en la juventud». Con esto, sí anima a cuidar ese primer contacto con la literatura, «pues debe ser libre. Al final, lo que importa es que lean».