Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, un romance búnker "como dos adolescentes"

Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia están viviendo un intenso romance "como dos adolescentes". Así lo ha categorizado el entorno cercano del ex de la infanta Cristina en exclusiva a 'Vanitatis'. Según esta fuente, el exdeportista está todo el día "pegado a Ainhoa" y hace mucho tiempo que no visita ni Ginebra ni Barcelona. Ambos han forjado un noviazgo infranqueable como un búnker en el que nadie puede entrometerse.

El círculo cercano al ex duque de Palma está muy sorprendido por la actitud de Urdangarin en esta nueva relación sentimental, marcada por la pasión desenfrenada. Afirman que "ha hablado alguna vez de casarse" pero que es una idea algo descabellada, y más aún sin haberse divorciado de la infanta Cristina, siendo una decisión que podría afectar directamente en la relación que mantiene con sus hijos. De momento, el ex jugador de balonmano y Armentia no pasarán por el altar, aunque ganas no les faltan. "De ninguna manera, si mudarse con ella ya es casi un imposible", expresan al anterior medio citado sobre un posible enlace matrimonial.

El entorno de Urdangarin, aún así, insiste en que el exdeportista bebe los vientos por la vasca y que se pasan todo el día juntos, como dos "tortolitos". Su noviazgo les recuerda a los primeros amores en los que, a pesar de no vivir bajo el mismo techo, comparten absolutamente todos sus planes, desde el desayuno a la cena. Un romance muy intenso y que, según esta fuente, no estaría muy bien visto por el entorno familiar de Urdangarin. El ex de la infanta Cristina, aún así, no está preparado para plantearle a sus hijos una posible mudanza con Armentia y, según confirman a 'Vanitatis', ni su madre, Claire Liebaert, conoce aún a la mujer que le ha robado el corazón.

Ainhoa Armentia llegando al despacho, en Vitoria (España).

Siempre que puede, la pareja se desplaza al País Vasco francés, lugar en el que tienen su refugio y disfrutan de la naturaleza, solos, con la única compañía del otro. Según cuentan, no comparten amigos en común y todos los planes los realizan en solitario, sin contar con nadie más, salvo con los escoltas que aún mantiene Urdangarin que el Ministerio del Interior tiene aún asignados al ex de la infanta Cristina, aunque el Gobierno ya ha iniciado los trámites para retirárselos. Cuando viaja por España, cuenta con un grupo de 8 escoltas, pero cuando sale al extranjero tiene ninguno. De ahí a que una de sus escapadas favoritas con Ainhoa sea al País Vasco francés.

Pero como se ha mencionado antes, la relación de Urdangarin no está bien vista por su familia, y tanto él como Armentia son conscientes. Según 'Vanitatis', los hermanos del exjugador de balonmano no ven con muy buenos ojos su romance con la vasca. Todo el clan se posicionó a su lado cuando fue juzgado por la Justicia y, por tanto, al lado de la hija de Don Juan Carlos. Para ellos, la infanta Cristina siempre ha pertenecido a su familia y "ahora las cosas no son del agrado de nadie".