Los libros de la semana: del desierto a Isabell II, “Los árabes” y el mundo digital

SOLO ISABEL II PUEDE SABER QUIÉN MATÓ A SU AMA DE LLAVES

Por Ángeles López

Bienvenidos de nuevo a un rincón oculto (¡y deliciosamente inesperado!) de la vida de la monarca inglesa en el segundo misterio real de una serie inteligente, divertida y absolutamente adictiva. Con un elenco de apoyo de actores reales y ficticios, incluidos algunos cameos maravillosos del difunto príncipe Felipe –y su flema británica–, y una trama que combina hechos reales con un misterio de intriga, el libro supone un rompecabezas que nos presenta a la reina (y a sus cortesanos) como nunca los habíamos visto.

Como si la actual agitación política posterior al referéndum del Brexit no fuera suficiente para que Isabel II estuviera inquieta, el descubrimiento del cuerpo de su ama de llaves, Cynthia Harris, eficiente y odiada, en la piscina del Palacio de Buckingham es un añadido a sus males tanto en política exterior como domésticos. Su majestad no cree que Cynthia resbalara en las baldosas y, decidida a indagar, contará con la ayuda de su asistente de confianza, la ex oficial del ejército Rozie Oshodi... Aunque ella ya estaba ocupada siguiendo el rastro de una pintura al óleo del Royal Yacht Britannia, muy apreciado por la reina, y que acaba de ver en el Ministerio de Defensa... ¿Algo relaciona la muerte del ama de llaves con el cuadro «sustraído» de sus propios aposentos? Cuando Rozie y otros miembros del personal reciben una amenazante carta anónima, la monarca sabe que fuerzas oscuras están trabajando demasiado cerca «de casa»...y se necesitará el ojo de una reina para ver conexiones donde nadie más puede. Magistral.

Un caso de tres perros (Salamandra), de S. J. Bennett, 400 páginas, 19 euros.

▲ Lo mejor

Cautiva por el misterio inteligente y el desarrollo de los hechos: ¡larga vida a la reina!

▼ Lo peor

(Por subrayar algo) La secretaria privada adjunta de la monarca resulta en exceso inteligente.