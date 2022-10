Los libros de la semana: de Felipe González a la arquitecta que rivalizó con Bernini

«Un tal González», de Sergio del Molino

Aquel tal González que tanto influiría en la Transición

►La obra de Sergio del Molino se adentra en un pasado que aún incide en el presente a través de las más destacadas figuras políticas y culturales

Jesús FERRER

El periodismo español de reflexión política e indagación histórica cuenta con una sólida tradición que va desde Larra a Umbral cimentada sobre el rigor analítico, la ironía crítica y el impulso literario. Se consigue así el retrato de toda una generación y sus vicisitudes. No puede obviarse la motivación autobiográfica del escritor, que se ve reflejado en un vaivén histórico del que también participa; su mirada es asimismo la de un colectivo lector que se siente representado en esa perspicaz escritura.

En «Un tal González», Sergio del Molino fuerza la modalidad genérica del reportaje periodístico para adentrarse en la pura narrativa de no ficción: «Aquí se novela una parte de la Historia de España a través de quien fue el presidente que asentó la democracia y propició el cambio histórico más profundo y espectacular del país. Quien lo narra es un hijo de la democracia, un escritor nacido en 1979 que observa a la generación de sus padres». Arranca el libro con los entresijos del Congreso de Toulouse de 1970 que llevará al de Suresnes cuatro años después, donde la antigua directiva del PSOE histórico será sustituida por unos jóvenes militantes encabezados por Felipe González, quien conducirá al partido a la modernidad política. Pero esta semblanza, a partir de la que se explica la Transición política, no es un panegírico porque no obvia asuntos espinosos como el GAL, el caso Filesa o la huelga general de diciembre acaecida dos años después.

La eterna pregunta

Desfilan por este friso de época algunas de las más destacadas personalidades del mundo de la cultura, la política y el periodismo, decididos partícipes o claros adversarios del cambio social sobre el que gravitaría la eterna pregunta: «¿Tenían razón los cínicos que citaban la novela ‘‘El gatopardo’’? ¿Había cambiado todo para no cambiar nada?», leemos aquí. Con buen pulso narrativo, certera ironía, sensata contextualización histórica y un claro escepticismo relativizador se logra una novela de apasionante lectura y sugestivas propuestas sobre un pasado que aún incide en nuestro presente.

▲ Lo mejor

La amenidad narrativa con la que se abordan los más destacados episodios de la Transición

▼ Lo peor

Nada reseñable, tratándose de una perfecta conjunción entre Historia y literatura