Una «Historia de la Navidad» religiosa y para los más pequeños

S e acerca una de las épocas más tiernas y sensibles del año. La gran mayoría de ciudades ya cuelgan sus luces de Navidad a la espera de ser alumbradas, los puestos de castañas –y sus olores– ya frecuentan cada vez más las calles y las bolas coloridas esperan a salir de las cajas y trasteros para decorar los árboles. Pronto podremos cortar turrón y decir que estamos en Navidad, en la época del año más familiar, pero también la más repleta de nostalgia, recuerdos y uniones. Pero, ante todo, la Navidad es una fiesta religiosa, que tiene su origen en el nacimiento de Jesús, una historia a la que se le rinde homenaje anualmente en nuestro país. Y es la dulzura e importancia de este pasaje la que refleja Tina Walls a través de sus ilustraciones en «Historia de la Navidad» (Palabra).

Un prisma humano

Este libro, a través de textos y bellos dibujos, cuenta «la verdadera historia y el sentido de la Navidad», según reza su sinopsis. Con esto, según explica Walls a este diario, la obra busca «acercar la historia a los más pequeños, devolviendo la esencia cristiana a unas fiestas en las que para ellos es más fácil perderse ante lo material». La ilustradora lleva dibujando «toda la vida, pero me he orientado poco a poco a lo que más me gusta, que es la ilustración infantil y especialmente la religiosa. He creado dibujos de advocaciones de la Virgen, recordatorios de comunión o felicitaciones navideñas. Cuando la editorial Palabra contactó conmigo, el proyecto no me pudo gustar más», explica.

Seleccionaron «los pasajes más característicos de la historia bíblica, y afronté cada dibujo de forma similar a una catequesis, sabiendo que la fuerza narrativa recaía en los dibujos», explica Walls. Estos pasajes son los desposorios de María y José, la Anunciación del ángel a la Virgen María, su visita a su prima Isabel, el camino junto a San José a Belén, el Nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores, y la de los Reyes Magos, entre otros episodios. «Me interesaba mucho contar una historia divina desde un prisma muy humano –prosigue explicando la artista–, de forma que los niños conocieran la historia que celebramos realmente y a la vez se sintieran próximos a ella».

Con esto, «Historia de la Navidad» busca ser ya no solo un libro del que disfrutar con los más pequeños frente a la chimenea, sino una obra que represente a esta época del año como algo más que vacaciones, regalos, luces y fiestas. Si bien no pretende dejar estos aspectos atrás al ser esta época una de celebración, esta serie de ilustraciones también buscan recuperar el sentido religioso de estas fechas y reflejar qué celebramos en realidad: «El cumpleaños de Jesús, que nació hace muchos años en Belén y se quedó para siempre con nosotros», afirma la introducción de la obra.