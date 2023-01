Alfredo Alvar: «Ochoa Brun advierte del riesgo de perder nuestras raíces culturales»

El historiador Alfredo Alvar, profesor del CSIC y Académico correspondiente de la RAH, recomienda la lectura de «Mitos y realidades. Sucesos de diplomacia y ecos de cultura», (Ministerio de Asuntos Exteriores), último libro escrito por el Embajador de España y Académico de la RAH Miguel Ángel Ochoa Brun, al que Alvar profesa gran admiración.

¿Por qué este libro?

Por dos motivos, por los contenidos y por el autor, Ochoa Brun es uno de los últimos humanistas que quedan en España o en Europa y es un personaje que me fascina, tanto intelectualmente como en su personalidad. Hizo una «Historia de la Diplomacia Española» en 13 volúmenes y, últimamente, sus escritos sobre Maquiavelo, Goethe y la diplomacia desde el mundo clásico al actual, me parecen fascinantes. La he elegido porque es una obra soberbia que aglutina toda su vida y su pensamiento, todo un compendio de sabiduría

¿Qué contenidos aborda?

Habla de la diplomacia desde Grecia, cuáles son sus mitos y sus realidades, cómo nace en los tiempos clásicos y cómo en el Renacimiento, con Maquiavelo al frente, renacen aquellos conceptos teóricos de la diplomacia clásica y cómo todo eso se mantiene en los siglos XIX y XX. La parte final del libro es un alegato en defensa de una Europa dinámica, en movimiento, que se agita y cambia, de la necesidad de Europa y cómo esta se ha ido haciendo. Y un alegato también en defensa de la Cultura, a la vez que advierte de los riesgos de perder nuestras raíces culturales.

Miguel Ángel Ochoa Brun es embajador de España y Doctor en Filosofía y Letras, entre otros cargos FOTO: Jesus G Feria La Razón

¿Qué destaca en especial?

Sobre todo, la retórica, Ochoa Brun es un humanista que maneja como nadie las reglas de la retórica clásica y lo lees completamente absorto. Por otra parte, su inmensa y profundísima capacidad de síntesis sobre la diplomacia desde que nació y cómo se ha desarrollado

¿Quién disfrutaría su lectura?

Cualquier persona sin importar la edad, todo aquel que quiera leer y tenga formación cultural, en especial filólogos. Un adolescente que tenga cabeza puede disfrutar muchísimo. La oratoria de Ochoa Brun es espectacular.